Bundeshaushalt Ukraine-Krieg: Sonderhaushalt soll maximal 30 Milliarden Euro umfassen

Der geplante Ergänzungshaushalt wird nicht so hoch ausfallen, wie es die Opposition befürchtet hat. Noch sind die letzten Details aber offen.

Der Bundesfinanzminister nimmt Schulden für den Ergänzungshaushalt auf. (Foto: dpa) Christian Lindner

Berlin Der geplante Ergänzungshaushalt zum Bundesetat 2022 wird maximal 30 Milliarden Euro umfassen. Dies bestätigten mehrere Regierungsvertreter dem Handelsblatt. Der Sonderhaushalt werde bei deutlich über 20, aber eher unter 30 Milliarden Euro liegen, hieß es in Regierungskreisen.

In ihm sollen Hilfen gebündelt werden, die die Bundesregierung infolge des Ukrainekriegs für Bundesländer, Unternehmen und Verbraucher auflegt. Er wird komplett über neue Schulden finanziert.

Allein die Kosten des zweiten Entlastungspakets für die Verbraucher zur Abfederung der stark gestiegenen Energiepreise belaufen sich nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf 17 Milliarden Euro.

Hinzu kommen noch Hilfen an die Bundesländer für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Derzeit bereitet eine Arbeitsgruppe die an diesem Donnerstag stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz vor. Die Forderungen der unionsgeführten Länder an den Bund beliefen sich zuletzt auf rund zehn Milliarden Euro.

