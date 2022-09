Trotz eines 65 Milliarden Euro schweren Entlastungspakets will der Bundesfinanzminister die Schuldenbremse einhalten. Die Opposition ist skeptisch, die Länder machen Druck.

Die Politiker erklären im Kanzleramt, wie die Bürger angesichts der steigenden Energiepreise unterstützt werden sollen. (Foto: REUTERS) Ampelspitzen bei der Vorstellung des dritten Entlastungspakets

Berlin Die parlamentarischen Haushaltsberatungen starten in diesem Jahr ungewöhnlich. Wegen eines Trauerfalls in der Familie wird am Dienstag nicht Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Entwurf 2023 in den Bundestag einbringen, sondern sein Staatssekretär Florian Toncar. Gleichzeitig ist der Etat zu diesem Zeitpunkt bereits überholt.

Schließlich muss das dritte Entlastungspaket, auf das sich SPD, Grüne und FDP am Sonntag verständigt haben, noch eingearbeitet werden. Eine Zielvorgabe hat Lindner bereits gemacht: Die Schuldenbremse will er trotz zusätzlicher Milliardenausgaben 2023 wie geplant einhalten. „Diese Maßnahmen finden statt innerhalb der bisherigen Haushaltsplanung“, sagte der Finanzminister bei der Präsentation am Sonntag.

65 Milliarden Euro Entlastungen und das Haushaltsdefizit soll sich nicht groß erhöhen – wie kann das gehen?

