Bundeskabinett Warum die SPD-Minister eine Riege der Enttäuschungen sind

In der großen Koalition kamen die Leistungsträger des Kabinetts aus der SPD. In der Ampel performen die SPD-Minister nun schlecht – zwei stechen besonders heraus.

Kanzler Olaf Scholz kann mit den SPD-Ministern kaum zufrieden sein – weder mit Karl Lauterbach (3. von links) noch mit Christine Lambrecht (6. von links). (Foto: imago images/photothek) SPD-Führungsriege

Berlin Es klang nach einer richtig großen Nummer. Kurz vor dem Treffen der EU-Verteidigungsminister am Montag kündigte Christine Lambrecht (SPD) an, Deutschland werde für die neue schnelle Eingreiftruppe der EU 5000 Soldaten stellen. Nur: In der Bundeswehr wusste niemand etwas von der Ankündigung, gleich 5000 Soldaten zu schicken.

Nur eineinhalb Stunden später ruderte das Verteidigungsministerium zurück. Ministerin Lambrecht biete der EU an, dass „der Kern“ der schnellen Eingreiftruppe für 2025 die Bundeswehr bereitstellen kann, teilte das Haus via Twitter mit.

Es war nicht das erste Mal, dass die Verteidigungsministerin keine glückliche Figur abgab. Und Lambrecht ist nicht die einzige SPD-Ministerin, die mit Problemen kämpft.

Zu Zeiten der Großen Koalition war die SPD stolz darauf, dass die Leistungsträger im Bundeskabinett aus ihren Reihen kamen. Als schwache Minister galten die der Union, etwa Andreas Scheuer (Verkehr), Peter Altmaier (Wirtschaft) oder Anja Karliczek (Forschung und Bildung).