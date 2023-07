Bundeskanzler Scholz: „Es wird gut ausgehen für jeden von uns“

Berlin Knapp die Hälfte der Legislaturperiode ist vorbei und der Bundeskanzler zieht Bilanz. In der Sommerpressekonferenz am Freitag in Berlin spricht Olaf Scholz über die Probleme, die sich auf seinem Schreibtisch stapeln: Der Ukrainekrieg, der Aufschwung der AfD, die Chinastrategie und der Streit um das Heizungsgesetz. Das Handelsblatt liefert eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.

Das Tempo bei Veränderungen sei erheblich beschleunigt worden, sagte der SPD-Politiker. Er verwies auf das Ziel der Bundesregierung, dass 80 Prozent des Stroms im Jahr 2030 aus erneuerbaren Energien kommen.

Es seien bereits alle Gesetze auf den Weg gebracht, um das Ziel zu erreichen. Derzeit liegt der Anteil nach Branchenangaben bei mehr als der Hälfte.

Der Kanzler erwähnte Zukunftsinvestitionen: Die Bundesregierung unterstütze die Ansiedlung von Halbleiterfabriken mit gewaltigen Summen. So soll Intel in Magdeburg bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 30 Milliarden Euro fast zehn Milliarden vom Staat erhalten.

Zurückhaltend äußerte er sich zum angedachten Industriestrompreis, den Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) durchsetzen will. Dabei sollen staatliche Subventionen den Strompreis für die Industrie niedrig halten. Die europäische Regulierung lasse nicht viel zu, sagte der Kanzler. „Aber gucken darf man ja mal.“

Bundeshaushalt

Zwar gestand der Kanzler schwierige Verhandlungen der Ampelregierung zum Etat fürs nächste Jahr ein, die Richtung würde aber stimmen. Viele hätten nicht erwartet, dass Deutschland trotz einer schwierigen Sondersituation mit dem Krieg in der Ukraine die Schuldenbremse wieder einhalten könne. Das sei aber ein richtiger Schritt.

Ukraine-Krieg und Rüstungsausgaben

Der Ukraine sagte der Kanzler weitere finanzielle Unterstützung zu. Der Verteidigungsetat der Regierung in Kiew sei in etwa so hoch wie der Gesamthaushalt vor dem Krieg. Das könne die Ukraine nicht allein tragen.

Deutschland werde die Ukraine weiterhin unterstützen, gab der deutsche Bundeskanzler an. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz (r.) und Wolodimir Selenski, Präsident der Ukraine, beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Moldau im Juni

Scholz sicherte erneut zu, dass die Bundesregierung langfristig zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben will. „Nächstes Jahr werden wir das aus Haushaltsmitteln und dem Sondervermögen das erste Mal erreichen“, kündigte er an.

Aufschwung der AfD

Als Grund für die hohen Umfragewerte der Alternative für Deutschland nannte Scholz, dass viele Bürgerinnen und Bürger unsicher in die Zukunft blickten. Der Bundeskanzler sagte, er wolle dem mit seiner Politik entgegenwirken. Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Modernisierungsprogramm sei wichtig, weil dies die Botschaft vermittele: „Es wird gut ausgehen für jeden Einzelnen und für jede Einzelne von uns.“

Die demokratischen Parteien mit Respekt füreinander im politischen Umgang seien in der großen Mehrheit, betonte Scholz. Eine „Normalisierung“ rechten Gedankenguts sehe er nicht.

Der Kanzler war „ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden werde als bei der letzten“. Damals waren es 10,3 Prozent. Derzeit liegt die AfD in den Umfragen bei rund 19 Prozent.

Ehegattensplitting

Scholz erteilte dem Vorstoß von SPD-Chef Lars Klingbeil eine Absage – dieser hatte vorgeschlagen, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Beim Ehegattensplitting, das auch eingetragene Lebenspartnerschaften nutzen dürfen, wird das Einkommen beider Partner zusammengerechnet, anschließend wird für die Hälfte des gemeinsamen Einkommens der Steuersatz berechnet und die Steuer dann verdoppelt.

Streitigkeiten in der Koalition

Die heftigen politischen Diskussionen in der Ampelkoalition seien „kein Geheimnis“, sagte Scholz. Das gefalle „weder mir noch irgendwem sonst“, gab er zu.

Vor allem beim Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen – dem sogenannten Heizungsgesetz – hatte es monatelang heftige Kontroversen gegeben. Als Erklärung für den Streit verwies Scholz auf das Innovationstempo, das für die Politiker in den Diskussionen eine Herausforderung gewesen sei.

Die neue China-Strategie

Deutschland sei eine globale Volkswirtschaft, die mit der ganzen Welt verbunden sei, erklärte Scholz. Es gehe nicht darum, alle Auslandsinvestitionen einer staatlichen Kontrolle zu unterwerfen. Zugleich betonte er: „Dass wir genau hingucken wollen, wenn es um Fragen geht, die für militärische Sicherheit und für Sicherheit insgesamt von Bedeutung sind.“

