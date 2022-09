Bundesparteitag Erster Parteitag unter Friedrich Merz: Die CDU muss vieles klären

Berlin Nur noch zwölf Cent je Kilowattstunde für den Grundbedarf bei Strom und Gas, eine Strompreisbremse an der Börse, weg mit der Gasumlage, dafür eine 1000-Euro-Energie- sowie eine höhere Pendlerpauschale und Gutscheine für alle: Dies sind nur einige der Forderungen, die die CDU auf ihrem ersten Bundesparteitag unter dem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz aufstellt.

„Klarer Kurs für sichere Energie und eine starke Wirtschaft“ heißt der Titel des Antrags, den der Bundesvorstand den 1001 Delegierten auf dem 35. Bundesparteitag am Freitag und Samstag in Hannover vorstellen wird. „Die Menschen sollen sehen, dass wir eine echte Alternative zu dieser Regierung sind“, sagte CDU-Parteivize Carsten Linnemann dem Handelsblatt. Er wünscht sich, dass die Entlastungsfragen im Mittelpunkt des Parteitags stehen.

Ob dies so kommt, ist offen: Viele Konflikte schwelen auf dem Parteitag. Da ist die Dauerkonkurrenz von Wirtschafts- und Sozialflügel. Da gibt es Enttäuschte, die den inhaltlichen Aufbruch mit Merz vermissen. All das kann sich an Sachfragen wie der Frauenquote oder dem Gesellschaftsjahr entladen.

Bis vor wenigen Wochen sah die Tagesordnung des Parteitags vornehmlich Satzungsfragen vor, es ging um die erstmalige Wahl einer stellvertretenden Generalsekretärin, die Frauenquote und um eine Grundwertecharta. Die Partei will sich nach 16 Regierungsjahren unter Angela Merkel neu erfinden.

Dann aber wurde schnell klar: Ukrainekrieg, Energiekrise und die Inflation sind zu gravierend, um sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. „Vom Parteitag muss das Signal ausgehen: Die CDU hat für die Krise die richtigen Antworten, weil wir nah dran sind an den Existenzsorgen der Menschen und Unternehmen“, mahnte der Vizechef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke. Die Partei dürfe sich nicht bei den anderen Themen „verbeißen“. Auch der Wirtschaftsflügel forderte Inhalte ein.

Union erhebt schwere Vorwürfe gegen die Ampel

In Windeseile wurde der Antrag des Bundesvorstands formuliert, den Parteichef Merz an diesem Freitag in seiner Rede vorstellen wird. Der 66-Jährige hatte bereits am Mittwoch bei der Generalaussprache im Bundestag üben können und dort für reichlich Wirbel gesorgt: Nach seiner Attacke auf Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) forderte er den norddeutsch-kühlen Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer feurigen Replik heraus. Tags darauf bebte es auch in Habeck noch derart, dass er im Bundestag der Union „energiepolitisches Versagen“ und „Oppositionsgeklingel und Möchtegern-Wirtschaftspolitik“ vorwarf.

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz kamen bei Merz’ Rede nicht gut weg. (Foto: dpa) Generaldebatte im Bundestag

Die Union indes attestiert der Ampelkoalition in ihrem Antrag, „den großen Herausforderungen nicht gewachsen“ zu sein. „Zu oft werden Entscheidungen zu spät oder falsch getroffen, werden Lösungswege viel zu eng angelegt, oder sie sind schlichtweg handwerklich schlecht gemacht.“

Atomkraftwerke sollen ebenso wie Stein- und Braunkohlekraftwerke länger laufen, Ökoenergien schneller ausgebaut und auch die Biomasse genutzt werden. Für Stadtwerke soll es einen Schutzschirm geben, Unternehmen angesichts der Energiepreise Hilfen erhalten. Kanzler Scholz solle den zugesagten Industriestrompreis von vier Cent je Kilowattstunde „zügig“ einführen. „Der Mittelstand erhofft Klarheit, Mut, eine Perspektive. Wenn jemand diesen Mut geben kann, dann Friedrich Merz“, gibt sich die Chefin der Mittelstandsunion, Gitta Connemann, kämpferisch.

Die Abteilung Attacke arbeitet wieder. Wie wichtig sie ist, zeigte sich vor einer Woche bei der Klausur der Führung der CDU/CSU-Fraktion. Dort beschloss die Runde nicht nur ein Papier zur Wirtschafts- und Energiepolitik, das sich in weiten Teilen in dem Parteitagsantrag wiederfindet.

Die Wähler vermissen Ideen für die Zukunft

Auf der Klausur gab es auch eine wichtige Erkenntnis der Demoskopen von Civey: Demnach sprechen die Wähler der Union die größte Kompetenz zu, Probleme zu lösen – nicht aber, die Zukunft zu gestalten. Sprich: Die Union mag gut regieren, die besseren Ideen haben aber die Grünen.

Dies schlägt sich in den Umfragen nieder: Die Ampelkoalition hat historisch schlechte Werte, die Union aber profitiert nicht. Das belastet auch die niedersächsische CDU, die eigentlich die Wahl Anfang Oktober gewinnen will und auf Schwung aus Berlin gehofft hatte. Doch liegt sie mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann weiter hinter der SPD, die laut Umfragen künftig die Grünen anstelle der CDU zum Partner küren könnte.

Merz scheint dem CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann (l.) als Zugpferd nicht helfen zu können. (Foto: dpa) Wahlkampfauftakt der CDU Niedersachsen

Parteichef Merz fällt offenkundig als Zugpferd aus. Er hat auch die seit den Machtkämpfen der vergangenen Jahre zerstrittenen Flügel nicht einen können. Und so wird es auch auf dem Parteitag Gesprächsbedarf geben. Etwa zum Energiepapier.

So fordert die CDA eine Entfernungspauschale, von der auch Geringverdiener etwas haben, die wenig Steuern zahlen. „Wir werden als CDA noch einen Initiativantrag zu einem Rabatt auf Grundnahrungsmittel einbringen“, kündigte CDA-Vize Radtke an. „Wer unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient, soll auf bestimmte Lebensmittel einen direkten Rabatt an der Supermarktkasse erhalten.“

Das „C“ bleibt im Namen – vieles andere hingegen offen

Antworten auf die Zukunftsfragen will die CDU spätestens bis Ende 2023 mit ihrem neuen Grundsatzprogramm geben. Auf dem Parteitag diskutieren die Delegierten zunächst eine 14 Seiten umfassende Grundwertecharta, die eine Kommission im Frühjahr unter Leitung des Historikers Andreas Rödder erarbeitet hatte. Sie soll die Leitplanken für das neue Grundsatzprogramm setzen, mit dem die Partei – wie in den 70er-Jahren unter Heiner Geißler – die Meinungsführerschaft im Land zurückgewinnen will.

Rödder hatte der CDU nach der Niederlage bei der Bundestagswahl empfohlen, über das „C“ im Namen nachzudenken. Doch da stellte sich Merz sofort dagegen. Auch Parteivize Andreas Jung stellt nun klar: „Das ‚C‘ bleibt der Kompass, ein zentraler christlicher Wert ist die Nächstenliebe, und das heißt dann auch: Wir dürfen nicht heute auf Kosten der nächsten Generation leben.“

Der CDU-Parteivize betont christliche Werte. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Andreas Jung

Deshalb erneuere die Partei ihr Bekenntnis zur sozialen und ökologischen Marktwirtschaft. „Wir dürfen weder Müllberge hinterlassen noch Schuldenberge“, sagte Jung. Die CDU vereine Ökonomie, Ökologie und das Soziale: „Es geht jetzt darum, Erhards ‚Wohlstand für alle‘ mit dem Weg zur Klimaneutralität 2045 zu verbinden.“

Strittige Fragen bleiben, etwa: Tritt die Partei für die Gleichstellung oder für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein? Ein sprachlich kleiner, inhaltlich aber großer Unterschied. Daran entzündet sich auch die Frage, ob es eine Frauenquote in der Partei geben soll oder nicht, damit endlich mehr Frauen Lust haben, in der Partei mitzuarbeiten. 2020 hatte die damalige Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer einen Vorschlag unterbreitet.

Merz legte nun angesichts der Widerstände in den eigenen Reihen einen Kompromiss vor. Danach soll die Quote bis 2025 in drei Schritten auf 50 Prozent steigen und Ende 2029 auslaufen. Den einen ist es zu wenig, die anderen erinnert es an Angela Merkel: Sie habe mit Formelkompromissen immer wieder unangenehme Themen abgeräumt. Von Merz aber erwarten sie „klare Kante“. Ihm droht nun eine Niederlage. Generalsekretär Mario Czaja erklärte am Vorabend des Parteitags: „Wir kämpfen dafür, dass der Antrag eine Mehrheit erhält.“

