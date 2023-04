Bundesparteitag Gegen jede Steuererhöhung: FDP stellt sich mit Parteitagsbeschluss gegen CDU-Pläne

Die FDP-Spitze hat für den Bundesparteitag einen Dringlichkeitsantrag erarbeitet, in dem die Liberalen Steuererhöhungen kategorisch ausschließen. Zudem werfen sie der Union schwere Fehler vor.

Die Liberalen kritisieren die FDP scharf. (Foto: dpa) FDP

Berlin Die FDP will ihre Absage an jegliche Steuererhöhungen untermauern. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag für den kommenden Bundesparteitag will der Parteivorstand am Donnerstag beschließen. Der Entwurf des Antrags zur Finanz- und Haushaltspolitik liegt dem Handelsblatt vor.

In dem vier-seitigen Papier spricht sich die Parteiführung gegen zusätzliche Belastungen für Bürger und Unternehmen aus und macht sich stattdessen für Einsparungen im Bundeshaushalt stark. „Steuererhöhungen können angesichts historisch hoher Steuern und Abgaben keine Option sein“, heißt es darin. Deutschland sei bereits ein „Höchststeuerland“.

FDP-Chef Christian Lindner und die Liberalen verweisen in dem Antrag darauf, dass die Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden im kommenden Jahr laut Schätzungen die Marke von einer Billion Euro überschreiten werden. „Dieser Staat hat kein Einnahmenproblem“, schreibt die FDP-Führung. „Forderungen nach Steuererhöhungen, neuen Steuern oder einseitigen Mehrbelastungen sind deshalb nicht nachvollziehbar.“