Bundesparteitag „So geht auch Deutschland in die Knie“: CDU rechnet mit der EZB ab

Berlin Auf dem CDU-Parteitag Anfang September in Hannover wird es scharfe Kritik an der Europäischen Zentralbank (EZB) geben. In einem Antrag des Wirtschaftsflügels wird der Notenbank vorgeworfen, durch ihr neues Kriseninstrument TPI „indirekte Staatsfinanzierung“ zu betreiben. Die Antragskommission hat eine Zustimmung empfohlen. Damit ist es wahrscheinlich, dass der Bundesparteitag das Papier so beschließt.

Der Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) trägt den Titel: „Europa – durch die Krise mit klarem finanzpolitischen Kompass und ohne Schuldenunion“. Der CDU-Wirtschaftsflügel kritisiert darin das neue Anleihekaufprogramm.

Mit dem Transmission Protection Instrument, TPI abgekürzt, will die EZB notfalls Anleihen hochverschuldeter Euro-Staaten erwerben, sollten diese am Anleihemarkt wegen der steigenden Zinsen unter Druck geraten.

Im Antrag der MIT heißt es: „Das steht gegen die Europäischen Verträge, wirkt reformbehindernd und gibt Raum für Spekulationsgeschäfte.“ Darin wird die EZB aufgefordert, „zu ihrem geldpolitischen Auftrag“ zurückzukehren.

