Bundesparteitag So pflegt die FDP ihr Mantra von der Steuersenkungspartei

Berlin, Düsseldorf Für Christian Lindner war es ein Heimspiel. Am späten Donnerstagmittag stand der FDP-Chef und Bundesfinanzminister auf der Bühne der Berliner Bolle-Festsäle und sprach beim Jahrestreffen des Familienunternehmerverbandes. „Es gibt keine Mehrheit für Steuersenkungen, aber eine übergroße Mehrheit für Steuererhöhungen“, rief Lindner in den Saal. „Ich bin nahezu allein.“ Nach einer Kunstpause schob er hinterher: „Ohne mich sind Sie allein!“ Der Applaus der 600 Unternehmer kam wie bestellt.

Seit die CDU über eine Erhöhung des Steuersatzes für Spitzenverdiener und eine Reform der Erbschaftsteuer diskutiert, hat die FDP aus Lindners Sicht ein Alleinstellungsmerkmal: Sie ist die einzige Partei, die jegliche Steuererhöhungen ablehnt.

Die FDP-Vorderen möchten sich nun mit dieser Sonderstellung profilieren und sehen darin eine Möglichkeit, die Partei nach vielen Wahlniederlagen aus der Krise zu führen. Auf dem Bundesparteitag, der am Freitag in Berlin beginnt, wollen die Liberalen drei Tage ihre finanz- und wirtschaftspolitischen Positionen schärfen und sich damit nicht nur von den Ampelpartnern abgrenzen, sondern auch von der CDU.

Der Bundesvorstand hat deshalb am Donnerstag kurzfristig einen Antrag zur Finanz- und Haushaltspolitik gefasst, der vom Parteitag am Wochenende beschlossen werden soll. „Steuererhöhungen können angesichts historisch hoher Steuern und Abgaben keine Option sein“, hieß es im Entwurf des Antrags, der dem Handelsblatt vorliegt.

Das ist auch eine Ansage Richtung CDU, früher mal natürlicher Wunschkoalitionspartner der Liberalen. Die Christdemokraten liebäugeln mit einem höheren Steuersatz für Spitzenverdiener, um so Entlastungen für die Mittelschicht zu finanzieren.

Niedrige Steuern als Markenkern

Die FDP erteilt solchen Überlegungen eine Absage. „Ein Abbau des Mittelstandsbauchs durch Steuererhöhungen an anderer Stelle würde zu Steuersätzen von bis zu 57 Prozent bei Einkommen ab 80.000 Euro führen“, heißt es im Antrag. „Dies würde Arbeitsplätze gefährden, Fachkräfte abschrecken und Familienunternehmen an andere Standorte treiben.“

Was die politische Konkurrenz und einige Ökonomen als steuerpolitische Borniertheit kritisieren, sieht die FDP als ihren Markenkern. Bei der Kernklientel wie den Familienunternehmern kommt das an. Immer wieder täten sich Vertreter der Ampel hervor, die Steuern zu erhöhen, und nun stoße die CDU ins gleiche Horn, kritisierte der scheidende Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée.

Vom Bundesparteitag werde das Signal ausgehen, dass die FDP ihre Themen setzen und verteidigen müsse, sagt Christoph Meyer, Vorsitzender des Berliner Landesverbands und in der Bundestagsfraktion für die Finanzpolitik zuständig. Und zu diesen Themen gehören für ihn Steuererleichterungen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft wieder zu verbessern.

Der neue Kampfeswille der FDP ist auch eine Krisenreaktion. Fünf Landtagswahlen hat die Partei in Folge verloren. Nach der Wahl in Niedersachsen scheiterte sie im Februar auch bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl an der Fünf-Prozent-Hürde. „Nach Niedersachsen haben alle gesagt, sie hätten den Warnschuss gehört“, sagt ein führender Liberaler. „Aber erst nach Berlin haben wir wirklich reagiert.“

Im Koalitionsausschuss Ende März blieb die FDP bei vielen Streitthemen hart, setzte in dreitägigen Verhandlungen einige Punkte durch. „Nach der Wahlniederlage in Berlin hat sich die FDP wahrnehmbarer positioniert“, sagte Parteivize Wolfgang Kubicki dem Handelsblatt. „Wir haben für Themen gekämpft, die den Menschen extrem wichtig sind, für die Zukunft des Verbrenners, für den Ausbau von Autobahnen und gegen überstürzte Verbote bei Heizungen.“ Davon habe die FDP profitiert.

FDP erfüllt Erwartungen der Zielgruppe wieder besser

Die Stimmung in der Partei hat sich deutlich aufgehellt, zumal man sich in Umfragen wieder bei sieben bis acht Prozent stabilisiert hat. Der Parteitag dürfte deshalb für Lindner und die FDP-Führung ruhiger verlaufen als noch vor Wochen erwartet.

„Ich erwarte, dass die Ankündigungen von neuem Deutschlandtempo und einem ‧Belastungsmoratorium für die Wirtschaft keine Lippenbekenntnisse sind“, sagte der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Arndt Kirchhoff

Nach Monaten der Enttäuschung scheint die FDP die Erwartungen ihrer Zielgruppe besser zu erfüllen. „Deutschland braucht in diesen Zeiten multipler wirtschaftspolitischer Herausforderungen eine Bundesregierung, die alles unternimmt, was die Wirtschaft stärkt, und alles unterlässt, was Wirtschaft schwächt“, sagt Arndt Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen. „Hier setzen wir Unternehmer natürlich auch sehr stark auf die FDP.“

„Die FDP sollte ihre Position noch prägnanter und kompromissloser artikulieren“, fordert die geschäftsführende Gesellschafterin von Plastro Meyer. (Foto: Plastro Mayer) Isabel Grupp

Isabel Grupp, geschäftsführende Gesellschafterin des Kunststoffunternehmens Plastro Mayer mit 250 Mitarbeitenden und 33 Millionen Euro Umsatz, wünscht sich von den Liberalen sogar noch mehr Konfrontation. „Meiner Meinung nach sollte die FDP ihre Position noch prägnanter und kompromissloser artikulieren“, sagt sie.

„Die FDP muss viel ‧deutlicher ihre Rolle als Verteidiger des Wirtschaftsstandorts und des Wohlstands herausstellen“, sagte der geschäftsführender Gesellschafter der Berner Group. (Foto: The Berner Group) Christian Berner

Auch Christian Berner, geschäftsführender Gesellschafter des Handelsunternehmens Berner Group, fordert, dass „die FDP viel deutlicher in der Öffentlichkeit ihre Rolle als Verteidiger des Wirtschaftsstandorts und des Wohlstands herausstellt“.

Mit ihrem Antrag zur Finanz- und Haushaltspolitik wollen die Liberalen genau dieses Signal an ihre Wählerschaft senden. Statt Steuererhöhungen schlagen sie darin Entlastungen vor. Genannt werden in dem Papier bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen sowie eine Investitionsprämie. An entsprechenden Vorschlägen wird im Bundesfinanzministerium bereits gearbeitet.

„Die FDP steht in der Ampel für eine Politik, die die Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaft und Industrie im Fokus hat“, lobt Kirchhoff. Und Unternehmer Berner sagt, die FDP sei aus seiner Sicht der „einzige Teil der Koalition, der die Interessen der Industrienation Deutschland im Blick hat“.

Dabei geraten die Liberalen allerdings in einen Dauerstreit mit ihren Regierungspartnern. Auch der Antrag zur Finanzpolitik enthält Mahnungen in Richtung der Ampelpartner wegen der angespannten Haushaltslage. Es sei notwendig, Ausgaben „grundsätzlich auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen“. Dem könnten auch Wünsche der Ampelpartner zum Opfer fallen. „Auch die Projekte der Koalition müssen streng im Lichte der finanziellen Möglichkeiten betrachtet und auf der Zeitschiene stärker priorisiert werden.“

SPD und Grüne dürften es mit Verärgerung lesen. Unternehmerin Grupp empfiehlt den Liberalen, den Konflikt auszuhalten. Die FDP solle „nicht so viel Rücksicht auf ihre Koalitionspartner nehmen“.

