Bundesregierung Ärger um Trauzeugen – Warum das Wirtschaftsministerium nun einen Posten prüft

Gegen das Ministerium gibt es den Vorwurf der Vetternwirtschaft. Während sich Robert Habeck hinter seinen in die Kritik geratenen Staatssekretär stellt, kommt aus der FDP eine Rücktrittsforderung.

Der Staatssekretär, hier während einer Pressekonferenz beim G7-Treffen in Japan, hat enge Verbindungen zum neuen Dena-Chef. (Foto: dpa) Patrick Graichen

Berlin Die Frage, welche Person ein Wirtschaftsstaatssekretär als Trauzeugen gewählt hat, spielt in der politischen Debatte normalerweise keine Rolle. Im Fall von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen stellt sich die Lage anders dar: Graichens Trauzeuge war ausgerechnet Michael Schäfer, der künftige Chef der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena). Graichen war Mitglied einer Findungskommission zur Neubesetzung des Dena-Geschäftsführer-Postens.

Hat Graichen, einer der Architekten der Energiepolitik, dazu beigetragen, einem Freund einen interessanten Posten zuzuschanzen? Das Ministerium will alle Zweifel ausräumen und kündigte am Donnerstag an, das Verfahren zur Neubesetzung des Postens solle überprüft und gegebenenfalls neu aufgesetzt werden. Eine Befangenheit könne nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Laut Ministerium informierte Graichen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu Wochenbeginn darüber, dass der künftige Dena-Chef sein Trauzeuge war. Die Dena berät die Bundesregierung in energiepolitischen Fragen, die inhaltlichen Schnittpunkte zum Bundeswirtschaftsministerium sind zahlreich.