Bundesregierung Ampelkoalition will mehr Geld für die Bahn – auch Straßenbau wird beschleunigt

Nach dem Koalitionsausschuss geben sich die Parteivorsitzenden zufrieden. Um Milliarden in die Schiene zu investieren, wollen SPD, Grüne und FDP die Lkw-Maut erhöhen.

Die Parteichefs von SPD, FDP und Grüne traten am Dienstagabend vor die Presse. (Foto: IMAGO/photothek) Lars Klingbeil (l.), Christian Lindner und Ricarda Lang (Archivbild)

Berlin Die Ampelkoalition hat sich auf ein Maßnahmenbündel etwa zur Stärkung von Straßen und Bahn sowie auf einen Umbau des Klimaschutzgesetzes verständigt. Das teilte SPD-Chef Lars Klingbeil am Dienstag nach insgesamt etwa 30-stündigen Beratungen des Koalitionsausschusses bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit den Parteivorsitzenden von Grünen und FDP in Berlin mit.

Die Bundesregierung will die Lkw-Maut erhöhen, wie Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang sagt. Die zusätzlichen Einnahmen daraus sollten zu 80 Prozent in den Ausbau des Schienenverkehrs fließen. Dort sollten bis 2027 rund 45 Milliarden Euro investiert werden. Die Koalition gehe nun Strukturreformen an. Es seien keine einfachen Verhandlungen gewesen.

„Ich, und ich glaube, wir Drei stehen hier hochzufrieden“, sagte SPD-Chef Klingbeil. Es werde eine Stärkung der Bahn, der Straße und der Erneuerbaren Energien geben. „Das waren Diskussionen, wo wir ringen mussten.“

Mehr in Kürze