Bundesregierung Das blockierte Bündnis: Ampel unterbricht Koalitionsausschuss

Berlin Trotz einer Marathonsitzung über eine ganze Nacht und einen halben Tag im Kanzleramt hat sich die Ampelkoalition bei zahlreichen Streitthemen nicht einigen können. SPD, Grüne und FDP teilten am Montagnachmittag mit, der Koalitionsausschuss habe seine Beratungen unterbrochen und sich auf Dienstag vertagt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte nach dem Treffen, die Koalition habe „sehr, sehr gute Fortschritte“ erzielt. Doch offenbar waren die nicht so groß, dass die Regierungspartner konkrete Inhalte verkünden konnten.

Seit Wochen kommt die Koalition im Streit über zahlreiche Themen wie der Planungsbeschleunigung und der Kindergrundsicherung nicht zur Ruhe. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner musste bereits die Eckpunkte für den Haushalt 2024 verschieben, weil die Vorstellungen der drei Koalitionsparteien zu weit auseinanderliegen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vergangene Woche offen am Fortschrittswillen der Koalition gezweifelt.

Der Chef des Münchener Ifo-Instituts, der Ökonom Clemens Fuest, forderte die Ampelkoalition auf, sie müsse zuallererst die zentralen Fragen der Finanzpolitik klären. „Daran hängen alle anderen Themen.“

Dabei hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kurz vor Beginn des Treffens noch vorsichtigen Optimismus verbreitet. Man werde einen „kleinen Sprung nach vorn“ machen. Das erschien Beobachtern auch tatsächlich nicht unrealistisch.

So bahnten sich bei einigen Streitthemen wie dem Verbot von Gas- und Ölheizungen Kompromisse an. Die hinlänglich diskutierte Frage, ob Verbrennungsmotoren auch über das Jahr 2035 hinaus eine Zukunft haben sollen, war sogar bereits abgeräumt. Schließlich hatte sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag mit der EU-Kommission auf einen entsprechenden Kompromiss geeinigt.

Ab 2024 ist ein Einbau neuer Heizungen vorsehen, die je zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. (Foto: dpa) Schornstein einer Gasheizung

Und bei der Reform der Fachkräfteeinwanderung sowie beim Weiterbildungsgesetz gab es ebenfalls eine Verständigung zwischen den jeweils beteiligten Widersachern im blockierten Regierungsbündnis. Die Gesetzentwürfe zu beiden Vorhaben sollen nun in die Ressortabstimmung zwischen den beteiligten Ministerien.

Zahlreiche Vorhaben der Ampel stecken in der Ressortabstimmung

Das allerdings bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie auch schnell beschlossen werden. Denn die Stimmung in der selbst ernannten Fortschrittskoalition ist mittlerweile so angespannt, dass eine Weiterleitung in die Ressortabstimmung nicht heißt, dass ein Gesetz ab dann ohne Probleme seinen Weg durch die Instanzen geht.

Stattdessen blockieren sich die Ministerien in der weiteren Abstimmung derzeit offenbar gerne mal gegenseitig. Nach einer Umfrage des Handelsblatts unter allen Bundesministerien stecken derzeit mindestens 37 Vorhaben in der Ressortabstimmung. Das Gesundheits-, das Verkehrs- und das Wirtschaftsministerium machten keine Angaben.

Einige dieser Gesetzentwürfe nehmen ihren gewöhnlichen Weg durch die Ressortabstimmung. Mindestens elf Gesetze aber stecken dort derzeit fest, weil es Vorbehalte einzelner Ministerien gibt, ergab die Umfrage. Die tatsächliche Zahl der blockierten Vorhaben dürfte noch höher sein, denn etliche Ministerien wollten unter Verweis auf interne Abstimmungsprozesse in der Regierung zu diesem Punkt der Handelsblatt-Umfrage keine Angaben machen.

Auch dürften die feststeckenden Gesetzesprojekte längst nicht alle Streitthemen der Koalition umfassen. Andere Vorhaben, die einzelne Koalitionsteile angehen wollen, haben es noch gar nicht in die Ressortabstimmung geschafft, weil schon bei der sogenannten Frühkoordinierung von anderen Ministerien Vorbehalte angemeldet wurden. Da die Konflikte aus unterschiedlichen Sachgebieten häufig aus parteitaktischen Gründen verquickt werden, ist am Ende alles blockiert.

Das Bundeskabinett hat in diesem Jahr bisher 15 Vorhaben beschlossen, wie ein Regierungssprecher auf Anfrage des Handelsblatts mitteilte. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres, als die Ampel frisch an den Start ging, waren es noch 20. Im gesamten Jahr 2022 kam das Kabinett sogar auf 101 Beschlüsse. Es brauchte also ein wenig Fantasie, um dem Regierungssprecher folgen zu können, der am späten Montagvormittag sagte: „Die Regierung läuft und funktioniert.“

Für CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz ist jedenfalls nach dem vertagten Koalitionsausschuss klar: „19 Stunden Dauerstreit im Kanzleramt ohne Ergebnis. Diese Bundesregierung ist stehend k. o.“ Und das dürfte mit Blick auf die beteiligten Verhandler am Montagmittag zumindest wortwörtlich richtig gewesen sein.

