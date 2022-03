Bundesregierung Formal existiert das Bauministerium noch nicht – weshalb Ministerin Geywitz mit Widrigkeiten zu kämpfen hat

Berlin Klara Geywitz soll die Wohnungsnot beseitigen, Planungs- und Bauverfahren vereinfachen, das Baugesetz reformieren, Bauland mobilisieren, steigende Baukosten abbremsen, die Eigentumsbildung fördern – es ist eine Herkulesaufgabe, die vor der Bundesbauministerin liegt.

Dabei kann die Sozialdemokratin nicht einmal auf einen eingespielten Verwaltungsapparat zurückgreifen. Nach 23 Jahren gibt es überhaupt erst wieder ein eigenständiges Bauministerium. Geywitz muss also auch nach 100 Tagen im Amt noch immer Aufbauarbeit leisten.

Hinzu kommt: Formal gesehen existiert das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) noch gar nicht. Dies ist erst der Fall, wenn der Bundeshaushalt für das laufende Jahr beschlossen ist. Und dieser Vorgang erfolgt erst im Sommer.

Zwar verfügen auch die anderen Ministerien derzeit noch nicht über einen gültigen Etat. Hier ermächtigt das Grundgesetz in Artikel 111 die Bundesregierung aber, die notwendigen Ausgaben zu leisten. „Das sind vor allem Ausgaben, zu denen die Bundesregierung rechtlich verpflichtet ist“, erklärt der Speyerer Staatsrechtler Joachim Wieland.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Doch eine solche „vorläufige Haushaltsführung“ gibt es im neuen Bundesbauministerium nicht. „Artikel 111 setzt voraus, dass man einen Haushalt hat“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. „Wir bewirtschaften noch nichts selbst. Erst ab Juli 2022.“

Es fehlen noch Dienstwagen für die Staatssekretäre

Bis dahin gilt auf dem Papier der ehemalige Zuschnitt des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat. Ob Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Konsequenzen so klar waren, als er zum Amtsantritt per Organisationserlass regelte, welche Abteilungen und Referate aus dem Innenministerium in das Bauministerium wechseln?

Konkret führt die Situation zu kuriosen Konstellationen – und Ministerin Geywitz braucht gute Nerven. Beispiel Kugelschreiber: Momentan leiht das Innenministerium dem neuen Bauministerium noch Sachmittel und IT. Geywitz schreibt dafür quasi an und begleicht die „Schulden“ dann am Jahresende.

>> Lesen Sie hier auch: In Innenstädten gibt es eine Menge nicht genutzten Platz für Wohnungsbau

Anlaufschwierigkeiten gibt es auch bei den Staatskarossen. Zwar wurden der Ministerin und dem Staatssekretär Rolf Bösinger Dienstwagen aus dem allgemeinen Fundus des Bundes zur Verfügung gestellt. Die parlamentarische Staatsekretärin Cansel Kiziltepe und der parlamentarische Staatssekretär Sören Bartol haben indes noch keine Dienstwagen. Termine wahrzunehmen bedeutet also viel Logistik.

Die Hausleitung darf demnach über Monate nicht zimperlich sein. Ist sie offenbar auch nicht. So schwang Staatssekretär Bösinger in den ersten Tagen schon mal den Akkuschrauber, um hier und dort im Hause selbst tätig zu werden.

Viele Stellen gehören noch zum Innenministerium

Zu den Widrigkeiten zählt auch die Personalsituation. Im Moment „gehören“ nur sechs Menschen tatsächlich dem Bundesbauministerium an, „darunter erfreulicherweise schon mal der Staatssekretär“, wie es im Ministerium heißt.

Zwar existieren 300 Stellen. Doch die Fachabteilungen gehören dienstrechtlich noch zum Bundesinnenministerium, bis es zur Trennung der beiden Ministerien per Verwaltungsvereinbarung im Sommer kommt. Personelle Vakanzen werden deshalb noch durch das Innenministerium für die Fachabteilungen nachbesetzt.

Einige wenige Stellen gehören dem Bauministerium aktuell selbst und können auch selbst besetzt werden. Allerdings besitzt das Ressort noch kein Personalverwaltungssystem, also die reine Technik, die garantiert, dass die Menschen am Monatsende auch ihr Gehalt bekommen.

Besetzungen erfolgen im Moment vor allem durch Abordnungen. Später werden die Mitarbeiter dann formal ins Bauministerium versetzt. Die Durstrecke ist lang: Erst Ende des Jahres oder sogar Anfang 2023 wird Geywitz über die für ihr Haus geplanten rund 400 Stellen verfügen.

Schon jetzt ist im Übrigen klar, dass das Dienstgebäude in der Krausenstraße, ein sechsgeschossiger, denkmalgeschützter Bau mit Paternoster, auf Dauer zu klein für das Ministerium sein wird. Geywitz wirbt deshalb bei verschiedenen Anlässen gern mit einem Augenzwinkern um Arbeitsraum: „Wer ein attraktives frei stehendes Gebäude in Berlin-Mitte kennt, der gebe uns gerne einen Hinweis.“

Mehr: Bauministerin Geywitz startet Bündnis für bezahlbaren Wohnraum mit Verspätung