 Bundesregierung: Neue Umfrage bringt Ampel unter Druck – Koalition ist derzeit ohne Mehrheit

Stünde in Kürze die Bundestagswahl an, sähe es nicht gut aus für Rot-Gelb-Grün. Offenbar verlieren die Politik-Partner derzeit an Zustimmung.

Die Politik-Partner hätten derzeit keine Mehrheit im Bundestag. (Foto: IMAGO/Emmanuele Contini) Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner (v.l.) Berlin Die Ampelkoalition hat einer Umfrage zufolge gegenwärtig keine Mehrheit im Bundestag. SPD, Grüne und FDP kommen zusammen auf 44,5 Prozent, zitiert die Zeitung „Bild“ am Montagabend online aus dem aktuellen Insa-Meinungstrend. Dagegen könne die Union in einer Großen Koalition mit der SPD als auch in einem Jamaika-Bündnis mit Grüne und FDP die Regierung führen. „Kommt die Linke in den Bundestag, kann ohne und gegen die Union nicht regiert werden“, sagte Insa-Chef Hermann Binkert der Zeitung. Den Angaben zufolge verbessern sich CDU/CSU mit 28 Prozent, FDP mit 7,5 Prozent und Linke mit fünf Prozent um jeweils einen halben Prozentpunkt. SPD mit 20 Prozent und Grüne mit 17 Prozent verlieren dagegen jeweils einen halben Punkt. Die AfD bleibt mit 15 Prozent unverändert. Mehr: Friedrich Merz steckt im AfD-Dilemma Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

