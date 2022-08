Bundesregierung „Wir fühlen uns verraten“ – Neue Mitarbeiter kommen mit Frust ins neue Bauministerium

Berlin Die SPD hat in ihrer Geschichte einiges vorzuweisen: die gesetzliche Rente und die Krankenversicherung, das Frauenwahlrecht, den Achtstundentag, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und: die Mitbestimmung. „All das hat die Sozialdemokratie erreicht. All das geht auf ihren Werte-Dreiklang Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zurück“, loben sich die Sozialdemokraten.

Klara Geywitz ist Sozialdemokratin und Ministerin des neu geschaffenen Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Dort fühlen sich seit Monaten nicht einmal drei Dutzend Mitarbeiter, als bauten sie ein Start-up auf, arbeiten gemäß dem Motto: 24/7, mussten sich Laptops aus anderen Ministerien besorgen, hatten keinen Zugang zum Intranet und nur eingeschränkt zum Internet.

Mobiltelefone fehlten, geschweige denn die Dienstwagen, ebenso wie ein Haushaltsplan und mit ihm die Stellen, etwa für die innere Verwaltung oder die Fahrer. Eine anstrengende, aber auch spannende Phase, gar keine Frage – wäre dabei nicht der Wertekompass der Sozialdemokraten abhandengekommen.

Nachdem der Bundestag endlich den Etat für 2022 beschlossen hat, wechseln an diesem Dienstag mehr als 300 Mitarbeiter ganz offiziell aus dem Bundesinnenministerien in das neue Bauministerium. Was als Startschuss für ein neues Projekt gelten könnte, sorgt indes gleich zu Beginn für reichlich Frust.

Grund ist die Personalratswahl im neuen Ministerium. Sie findet nicht etwa im August oder später statt, damit alle Kolleginnen und Kollegen wählen können, nicht nur die paar Leute aus dem Aufbauteam, sondern alle aus den ehemaligen Abteilungen für Stadtentwicklung und Wohnen sowie Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten des Innenressorts.

Die Wahl fand bereits statt. Proteste aus dem Innenministerium im Vorfeld verhallten in der Führungsetage des neuen Hauses. „Wir fühlen uns verraten“, heißt es in der Belegschaft.

Personalratswahl der Führungsebene

Eine Sprecherin des Bauministeriums bestätigte, dass die Personalratswahl am 14. Juli stattgefunden habe. Da es nur 30 Stimmberechtigte gab, besteht die Personalvertretung nun aus drei Personen – darunter eine Mitarbeiterin des Abteilungsleiters Zentrales. Er wird beim Aufbau des Hauses immer wieder auf die Zustimmung des Gremiums angewiesen sein.

Bereits im Mai hatten besorgte Mitarbeiter in einem Brief an die Ministerin appelliert: Erst die Wahl eines gemeinsamen Personalrates „bietet die Chance auf ein Wirgefühl“. Wenn aber nur ein Bruchteil der Beschäftigten wähle, so sei „eine Spaltung des Hauses zu befürchten“. Das Vorgehen trage nicht zum Betriebsfrieden bei. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.

Ein so kleiner Personalrat sei „viel zu klein ausgestattet, um die Personalangelegenheiten von bis zu 450 Beschäftigten zu vertreten“. Die Mitglieder seien nicht freigestellt, auch gebe es keine Geschäftsstelle. Ausgerechnet in dieser wichtigen Aufbauzeit könnten sie sich „nicht intensiv mit den Vorgängen beschäftigen“.

Die Unterzeichnenden erinnerten daran, dass die Ministerin im Dezember zugesagt habe, mit der Wahl zu warten. Erst wenn alle Mitarbeiter formal im Haus arbeiteten und auch alle neuen Stellen besetzt seien, solle es die Wahl geben, habe sie erklärt. Bis dahin solle der Personalrat des Innenministeriums als Übergangspersonalrat zuständig bleiben.

Doch dann habe es laut Abteilungsleiter Zentrales den „mehrheitlichen Wunsch“ der wenigen Beschäftigten gegeben, so schnell wie möglich Personalratswahlen durchzuführen. Damit sei die Zusammenarbeit mit dem Übergangspersonalrat aufgekündigt worden.

Seit Jahrzehnten mangelnde Wertschätzung

Die Mitarbeitenden gehören lange schon zur Verhandlungsmasse bei Regierungsbildungen und beklagen seit vielen Jahren mangelnde Wertschätzung. 1998 etwa, als die erste rot-grüne Regierung ihre Arbeit im Bund aufnahm, verloren die Experten für Städteplanung, Raumordnung und Bauwesen ihre Selbstständigkeit und mussten ins Verkehrsministerium umziehen. 2013 gab es den Erlass, gen Umweltministerium überzusiedeln. 2017 dann besann sich die CSU auf die Heimat angesichts der Erfolge der AfD im ländlichen Raum und vereinte die Bauexpertise in den Koalitionsverhandlungen mit dem Innenressort. Und nun also wieder ein eigenständiges Haus.

Die Leitung um Ministerin Geywitz kann sich nicht über fehlende Wertschätzung beklagen – zumindest nicht bei den Haushaltsverhandlungen. Der Etat wächst laut Entwurf für 2023 auf fünf Milliarden Euro. Vor allem aber erhält Geywitz neben den Beamten aus dem Innenressort sogar 122 weitere Stellen und kommt damit auf 552. Dafür wären eigentlich neun Personalräte vorgesehen, darunter ein Hauptamtlicher. Eine Neuwahl aber wird es vermutlich so bald nicht geben. Laut Gesetz hat der neue Personalrat zwei Jahre Zeit, um sich angesichts der stark gestiegenen Zahl der Mitarbeiter wieder zur Wahl zu stellen. Darauf verwies auch die Sprecherin des Hauses auf Nachfrage.

Zumindest eine kleine Teambuilding-Maßnahme steht im Herbst bevor: Die Mitarbeiter müssen in ein anderes Haus umziehen, in das ehemalige Gebäude der „Bild“-Zeitung in Berlins Mitte, heißt es. In acht Jahren dann soll es zurückgehen in das jetzige, dann grundsanierte Gebäude, nur eine Straße entfernt. In der Belegschaft aber kursiert die Frage: „Ob es uns dann noch geben wird?“

