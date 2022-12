Bundestag Ampel bringt Preisbremse für Öl-, Pellet- und Flüssiggas-Heizkosten auf den Weg

Berlin Die Spitzen der Regierungskoalition haben sich auf den letzten Metern auf eine Erweiterung der Energiepreisbremse geeinigt. Die Ampel wird auch für Bürgerinnen und Bürger, die mit Öl, Holzpellets oder Flüssiggas heizen, Hilfen in Form einer rückwirkenden Preisbremse zur Verfügung stellen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Koalitionskreisen.

Nutzer derartiger Heizungen können demnach ihre Heizrechnungen aus dem Jahr 2022 bei einer staatlichen Stelle einreichen. Liegen die darin enthaltenen Kosten mehr als doppelt so hoch wie 2021, greift die Preisbremse. Dann übernimmt der Staat 80 Prozent des Betrags, der über der Verdopplung der Kosten liegt.

Die Ampel stellt dafür 1,8 Milliarden Euro in einem Härtefallfonds zur Verfügung. Darüber hatte auch die ARD berichtet.

Ministerien und Kanzleramt hatten in ihrem Beschluss zunächst noch vorgesehen, dass bloß Empfänger von Sozialhilfe Subventionen für Öl-, Pellet- und Flüssiggas-Heizungen erhalten. Die Hilfen hätten über die Jobcenter abgewickelt werden sollen.

Die Regierungsfraktionen aber haben sich nun auf ein anderes Vorgehen geeinigt und wollen die Hilfen für die genannten Heizarten ohne Bedürftigkeitsprüfung auszahlen. Anstatt der Jobcenter sollen sich daher die Länder um die Abwicklung kümmern.

Einigung bei Boni und Dividenden

Kurz zuvor haben die Fraktionsspitzen schon eine weitere wichtige Angelegenheit geklärt, die die Energiepreisbremse für die Wirtschaft betrifft. Die Fraktionsvorstände von SPD, Grünen und FDP haben sich mit ihren Haushältern auf einen Kompromiss für die Auszahlung von Boni für Vorstände und Aufsichtsräte sowie die Auszahlung von Dividenden geeinigt, wenn Unternehmen die Energiepreisbremsen in Anspruch nehmen. Dies wurde dem Handelsblatt aus Koalitionskreisen bestätigt.

Bei den Fraktionssitzungen am Dienstag müssen noch die Abgeordneten in großer Runde zustimmen. Der Kompromiss sieht so aus: Bekommen Unternehmen zwischen 25 und 50 Millionen Euro staatliche Unterstützung durch die Strom- und Gaspreispreisbremse, so dürfen sie die für die Unternehmensleitung bestimmten Boni-Zahlungen im kommenden Jahr nicht anheben.

Rolf Mützenich (SPD, l.), Britta Haßelmann (Grüne) und Christian Dürr (FDP)

Die Ausschüttung von Dividenden bleibt unberührt. Ab einer Hilfszahlung von 50 Millionen Euro dürfen weder Boni noch Dividenden ausgezahlt werden. Zuerst hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

Damit hat die Ampel die letzte große Streitfrage der Energiepreisbremsen abgeräumt. Ministerien und Kanzleramt hatten sich ursprünglich darauf geeinigt, dass Unternehmen weiterhin Boni und Dividenden beliebig ausschütten dürfen – auch wenn sie Gas- und Strompreisbremse in Anspruch nehmen.

Kompromiss trotz Haushälterbeschluss

Die Ampelvertreter im Haushaltsausschuss des Bundestags hatten aber schon vor eineinhalb Monaten einen weitreichenden Maßgabebeschluss gefasst: „keine Dividenden, Boni, Sonderzahlungen in Form von Aktienpaketen oder andere gesonderte Vergütungen“ für Nutzer der Preisbremsen.

Und der Beschluss ging so weit, dass der Ausschuss vorgab, die finanziellen Mittel ansonsten nicht zu entsperren, die es für die Hilfen braucht.

Dass die Haushälter mit einem kompletten Boni- und Dividendenverbot nicht durchkommen würden, war zu erwarten. Gerade bei kleineren Unternehmen gilt das als administrativ nicht umsetzbar. Gleichzeitig war aber klar, dass die Abgeordneten nicht komplett von ihrem Maßgabebeschluss abrücken würden. Über mehrere Wochen wurde deshalb der kleinteilige, nun geeinte Kompromiss verhandelt.

Die Einigung der Ampelpolitiker kommt kurz vor knapp. Noch in dieser Woche muss der Bundestag die Gesetze zu Gas- und Strompreisbremse durchbringen. Am Freitag soll dann final der Bundesrat zustimmen. Die Preisbremsen sollen ab März ausgezahlt werden, aber schon rückwirkend auch für Januar und Februar gelten.

