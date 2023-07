Bundestag Habeck: „Das ist kein Beinbruch“ – Union will Neustart beim Heizungsgesetz

Trotz der Entscheidung des Verfassungsgerichts wird das Heizungsgesetz heute Thema im Bundestag. Die Union verlangt ein gänzlich neues Verfahren, die Koalition wiegelt ab.

Der CDU-Abgeordnete Heilmann hatte mit seinem Eilantrag für einen vorläufigen Stopp des Heizungsgesetzes gesorgt. (Foto: IMAGO/Future Image) Friedrich Merz und Thomas Heilmann im Bundestag

Berlin Nach dem vorläufigen Stopp des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) durch das Bundesverfassungsgericht fordert die Unionsfraktion einen Neustart bei dem Vorhaben. Die Entscheidung sei eine schwere Niederlage für die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), heißt es in einem Antrag der Fraktion, mit dem sich das Parlament am Freitagvormittag (ca. 9.45 Uhr) befassen sollte. Der Antrag lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Gerichtsentscheidung sei auch „ein Ausrufezeichen für das Recht der Abgeordneten“ auf eine gründliche Beratung von Gesetzen. Sie zeige zudem, dass Klimaschutz nicht mit der Brechstange gelinge.

In dem Antrag heißt es weiter: „Der schwere Schlag aus Karlsruhe für die Ampel darf nicht zum dauerhaften Rückschlag für Klimaschutz werden. Deshalb reicht es nicht, nun in einem neuen Verfahren einfach dasselbe Gesetz durchzudrücken. Nur mit einem grundlegenden neuen Anlauf in der Sache kann verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt werden.“

Die Koalitionsfraktionen betonten, inhaltlich solle es keine Änderungen mehr geben. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag): „Die Bürgerinnen und Bürger können jetzt planen.“ Das Gesetz soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten. „Wenn mehr Zeit gewünscht und erforderlich ist, weil das Gericht es festlegt, dann ist es eben so. Das ist auch kein Beinbruch“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Lanz“. Entscheidend sei, dass keine Fraktion, auch die FDP nicht, von dem Gesetz abgerückt sei. „Ich freue mich für die Union, dass sie jetzt Zeit hat, das Gesetz noch mal ausgiebig zu studieren“, sagte Habeck. Unmut über Zeitpläne im Bundestag Der Stopp durch das Gericht löste auch eine Debatte darüber aus, dass Bundestagsabgeordnete mehr Zeit bei zum Teil komplexen Gesetzesverfahren bekommen sollen. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hatte wegen des engen Zeitplans im Gesetzgebungsverfahren einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt. >> Lesen Sie auch: Stampft das Gesetz ein und fangt nochmal von vorne an – ein Kommentar Die Unionsfraktion dringt nun unter anderem auf „seriöse Verfahren“ in angemessenen Zeiträumen. In dem Antrag wird zudem gefordert, „ein neues Gebäudeenergiegesetz mit der kommunalen Wärmeplanung zu harmonisieren und zugleich Klarheit über die Förderung der privaten Haushalte bei der Umstellung auf ökologisches Heizen zu schaffen“. Womöglich thematisiert die Union solche Fragen in den anstehenden Wahlkämpfen in Bayern und Hessen, wo im Herbst neue Landtage gewählt werden. Der Mainzer Politikwissenschaftler Kai Arzheimer rät davon ab. „CDU und CSU wären aus meiner Sicht schlecht beraten, einen Heizungswahlkampf zu führen“, sagte Arzheimer im Interview mit dem Handelsblatt. Zur Begründung wies er darauf hin, dass moderne, klimaschonende Heizungen von der deutschen Wirtschaft produziert und eingebaut würden, als deren Anwalt sich die Union versteht. Arzheimer glaubt auch nicht, dass die Union von der Karlsruher Entscheidung profitieren wird, nur weil ein CDU-Abgeordneter die Gerichtsentscheidung erzwungen hat. „Die Aufregung um das Urteil des Verfassungsgerichts wird sich in einigen Wochen wieder gelegt haben“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass die Union über den Tag hinaus davon profitiert. Zudem habe jüngst ein Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) bei den Protesten gegen das Heizungsgesetz gezeigt, „dass zumindest bei denjenigen, für die das Thema besonders wichtig ist, eher AfD und Freie Wähler als die Union von dem Konflikt profitieren“. Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, sieht die Zusammenarbeit zwischen Koalition und Opposition belastet. „Wir haben derzeit ein vergiftetes Klima im Bundestag, wie ich es noch nicht erlebt habe“, sagte Dobrindt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Jeden Tag erfahren wir, dass die Koalitionsfraktionen jedes Verständnis für einen ordentlichen Umgang mit der Opposition verloren oder sogar bewusst abgelegt haben. Diese atmosphärischen Störungen wirken nach und hinterlassen bleibende Schäden zwischen den Fraktionen.“ Ähnlich hatte sich zuvor bereits Unionsfraktionschef Friedrich Merz geäußert. Der „Rheinischen Post“ sagte der CDU-Vorsitzende nun in Richtung Bärbel Bas: „Vielleicht ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch eine Ermutigung für die Bundestagspräsidentin, in Zukunft stärker darauf zu achten, dass die Rechte einzelner Abgeordneter und der Minderheiten besser geschützt werden.“ Das Bundesverfassungsgericht habe jetzt die Arbeit übernommen, „die eigentlich das Parlament selbst hätte übernehmen müssen“. Bas selbst sprach am Donnerstagabend im ZDF-„heute journal“ mit Blick auf die Entscheidung von einer ernstzunehmenden Mahnung. Mehr: Wie die Karlsruher Entscheidung die Ampel ins Chaos stürzt