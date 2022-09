Bundestag Habeck greift Union für Energiepolitik scharf an und sichert Firmen „Rettungsschirm“ zu

Der Wirtschaftsminister wehrt sich im Bundestag gegen Kritik an seiner AKW-Entscheidung. Kleinen und mittelgroßen Firmen verspricht er Unterstützung.

Habeck antwortete auf die Kritik der Opposition mit deutlichen Worten. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Deutschlands Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat auf die harsche Kritik der Union an ihm mit einem Gegenangriff geantwortet. Der „Sound der Selbstkritiklosigkeit“, der sich in der Generaldebatte am Vortag gezeigt habe, erfordere eine Antwort, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im Bundestag bei der Debatte über den Haushalt seines Ministeriums. Außerdem kündigte er umfassende Hilfe für deutsche Unternehmen an.

Zuvor hatte CDU-Chef Friedrich Merz unter anderem Habecks Plan, zwei der drei letzten Atomkraftwerke im kommenden Jahr in eine Reserve zu schicken, als „Irrsinn“ bezeichnet. Habeck hielt ihm entgegen: „Lieber Herr Merz, sechzehn Jahre lang hat die Union dieses Land regiert und viele Bundesländer. Sechzehn Jahre energiepolitisches Versagen. Und wir räumen in wenigen Monaten auf, was sie in sechzehn Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben.“

Die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP habe vom ersten Tag an einen klaren Kurs gehalten und den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz vorangetrieben und gleichzeitig die Krise bekämpft. Habeck hielt der Union „Oppositionsgeklingel und Möchtegern-Wirtschaftspolitik“ vor. Der Wirtschaftsminister sagte deutschen Unternehmen daraufhin umfassende Hilfe in der Energiekrise zu: „Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen“. Im Fokus habe er besonders kleine und mittlere Firmen. Dafür werde das Energiekosten-Dämpfungsprogramm für die Industrie auch für diese Firmen geöffnet. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Das Kriterium der Handelsbezogenheit, etwa der Konkurrenz mit ausländischen Firmen, soll dafür entfallen. Der Energiekosten-Anteil am Produkt oder dem Umsatz werde aber auch hier gelten. Das Programm werde zeitlich befristet. „Wir werden die deutschen Unternehmen schützen.“ Robert Habeck unterstützt die EU-Pläne Im Oktober werde man zudem ein Programm Gas gegen Geld für die Firmen auflegen. Wer den Verbrauch reduziere, werde finanziell entschädigt. >> Lesen Sie auch: Ist Friedrich Merz im Bundestag der Jäger – in seiner Partei Gejagter? Habeck nannte die EU-Pläne für eine Strompreisbremse als im Kern im Einklang mit deutschen Vorstellungen. Vorgesehen ist darin, den Preis für die Haushalt zu dämpfen. Auch beim Gaspreis müsse man etwas tun, das sei aber komplizierter. Das wichtigste sei aber, dass man die Preis-Manipulation durch Russlands Präsident Wladimir Putin beende. Die EU-Energieminister beraten am Freitag. Mehr: AKW-Reserve, Gasumlage, TV-Auftritt – Wie sich bei Habeck die misslungenen Entscheidungen häufen