Bundestag Streit über Energiepreisbremse beigelegt – Ampel einigt sich bei Boni und Dividenden

Nicht alle Unternehmen, die Hilfe durch die Energiepreisbremse erhalten, dürfen Boni und Dividenden auszahlen. Darauf hat sich die Ampel nach wochenlangen Verhandlungen geeinigt.

Die Fraktionschefs der Ampelfraktionen haben sich beim Streitthema Boni- und Dividendenverbots im Rahmen der Energiepreisbremsen geeinigt. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Rolf Mützenich (SPD, l.), Britta Haßelmann (Grüne) und Christian Dürr (FDP)

Berlin Die Spitzen der Regierungskoalition haben beim Gesetz zur Strom- und Gaspreisbremse eine entscheidende Frage geklärt. So einigten sich die Fraktionsvorstände von SPD, Grünen und FDP mit ihren Haushältern auf einen Kompromiss für die Auszahlung von Boni für Vorstände und Aufsichtsräte sowie die Auszahlung von Dividenden, wenn Unternehmen die Energiepreisbremsen in Anspruch nehmen. Das erfuhr das Handelsblatt am Montagabend aus Koalitionskreisen. Bei den Fraktionssitzungen am morgigen Dienstag müssen noch die Abgeordneten in großer Runde zustimmen.

Der Kompromiss sieht so aus: Bekommen Unternehmen zwischen 25 und 50 Millionen Euro staatliche Unterstützung durch die Strom- und Gaspreispreisbremse, dürfen sie die für die Unternehmensleitung bestimmten Boni-Zahlungen im kommenden Jahr nicht anheben.

Die Ausschüttung von Dividenden bleibt unberührt. Ab einer Hilfszahlung von 50 Millionen Euro dürfen weder Boni noch Dividenden ausgezahlt werden. Zuerst hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.