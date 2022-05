Bundestag Wahlrechtsreform: Union will eigenen Vorschlag machen – Verfassungsrechtler Scholz sieht Ampel-Vorstoß skeptisch

Das Konzept von drei Ampelpolitikern bringt wieder Schwung in die Debatte über eine Wahlrechtsreform. Aber es gibt Zweifel, ob die Idee von SPD, Grünen und FDP verfassungsgemäß ist.

Viele Abgeordnete durch Überhang- und Ausgleichsmandate. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Plenarsaal des Bundestags

Berlin Die Unionsfraktion will auf den Vorschlag von Ampelpolitikern für eine Wahlrechtsreform mit einem eigenen Konzept reagieren. „Es ist in diesem Prozess ganz entscheidend, dass man nicht mit Scheuklappen herangeht“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU, Thorsten Frei, am Donnerstag im Deutschlandfunk. „Deswegen werden wir uns auch alles sehr genau anschauen und auch einen eigenen Vorschlag unterbreiten.“

Eine Wahlrechtsreform gilt schon lange als dringlich, weil der Bundestag durch Überhang- und Ausgleichsmandate immer weiter angeschwollen ist. Überhangmandate werden vergeben, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate gewonnen hat, als ihr Sitze nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Seit 2013 werden die Überhangmandate durch zusätzliche Sitze für die übrigen Parteien ausgeglichen.