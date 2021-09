Bundestagswahl 2021 Von wann bis wann sind die Wahllokale diesen Sonntag geöffnet?

Heute ist die 20. Bundestagswahl seit Gründung der Bundesrepublik. Die Wahllokale öffnen für alle Wahlberechtigten – nur von wann bis wann? Die Öffnungszeiten der Wahllokale im Überblick.

Düsseldorf Alle Wahlberechtigten können am heutigen Sonntag im Wahllokal ihres Wahlkreises über den 20. Bundestag abstimmen. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wird heute außerdem gleichzeitig das neue Landesparlament gewählt. Von wann bis wann ist die Stimmabgabe möglich?

Wann sind die Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Bundestagswahl?

Die Wahlzeit bei der Bundestagswahl ist in der Bundeswahlordnung geregelt. In Paragraf 47 Absatz 1 der Bundeswahlordnung ist festgelegt, dass die Wahllokale von 8 Uhr morgens bis 18 am frühen Abend geöffnet sein müssen. Das heißt, lokale Wahlämter können nicht einfach längere oder kürzere Wahlzeiten festlegen oder die Wahllokale zu einem anderen Zeitpunkt öffnen und schließen. Eine frühere Wahlzeit könnte nur mit Begründung von der Landeswahlleitung festgelegt werden.

Welche Unterlagen werden zum Wählen benötigt?

Wahlberechtigte benötigen in ihrem Wahllokal lediglich ihren Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Sofern sie in einem anderen Wahllokal des Wahlkreises wählen wollen, brauchen sie hierfür einen vorher beantragten Wahlschein. Die Wahlbenachrichtigung ist hilfreich, aber nicht notwendig. Sie enthält lediglich die genaue Information darüber, in welchem Wahllokal die Wahlberechtigten wählen können.

Darf man noch wählen, wenn nach 18 Uhr noch eine Schlange vor dem Wahllokal ist?

Grundsätzlich ist die Wahlzeit laut Bundeswahlordnung nur bis 18 Uhr. Aber Paragraf 60 der Bundeswahlordnung regelt, dass sich nach 18 Uhr noch jene Wahlberechtigte an der Bundestagswahl beteiligen dürfen, die vor 18 Uhr – also dem Ende der Wahlzeit angekommen sind – und sich im Wahlraum befinden. Bei Platzmangel dürfen sie hierfür auch vor dem Wahlraum in der Schlange stehen. Wo genau der Wahlraum endet, ist aber von Wahllokal zu Wahllokal unterschiedlich.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich bei der Bundestagswahl 2021 zum Ende der Wahlzeit lange Schlangen vor den Wahllokalen bilden, liegt die Einzelfallentscheidung bei den Wahlvorständen des jeweiligen Wahllokals.

Üblicherweise stellen sich Wahlhelfer ab 18 Uhr ans Ende der Schlange und weisen später Ankommende zurück. Alle anderen können noch ein Kreuz setzen. Erst danach wird das Wahlbüro geschlossen und die Auszählung der Stimmen kann beginnen.

