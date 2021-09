Bundestagswahl 2021 – News Ausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen – Dobrindt: Union muss Kanzleramt gewinnen

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich skeptisch zu einem möglichen Bündnis mit der Union nach der Bundestagswahl geäußert. Aus ihrer Sicht sei es Zeit, „dass die Union in die Opposition geht“, sagte Baerbock am Sonntag beim TV-Triell auf die Frage, ob sie eine sogenannte Jamaika-Koalition mit Union und FDP ausschließe. Gleichzeitig betonte sie die Gemeinsamkeiten mit den Sozialdemokraten: „Wir haben in vielen Bereichen der Sozialpolitik große Schnittmengen mit der SPD.“



Trotz der Umfragen, in denen die Grünen derzeit nur an dritter Stelle hinter SPD und Union liegen, blieb Baerbock bei ihrem Ziel, ins Kanzleramt einziehen zu wollen. „Für einen Aufbruch braucht es eine grün-geführte Regierung“, betonte sie.



SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz äußerte sich zu einer Zusammenarbeit mit der Union ähnlich skeptisch wie Baerbock: „Ich glaube, dass die meisten Wählerinnen und Wähler wirklich wünschen, dass die CDU/CSU nach all den Jahren mal in der Opposition sind“, sagte er in der von ProSieben, Sat.1 und Kabeleins ausgestrahlten Sendung.