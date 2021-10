Bundestagswahl 2021 – News Habeck wirbt vor Abstimmung über Koalitionsgespräche für Ampel – Walter-Borjans für Mützenich als Bundestagspräsident

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat für das Amt des Bundestagspräsidenten den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich ins Spiel gebracht. „Es gibt eine Reihe von geeigneten Frauen und Männern in der SPD-Fraktion, angefangen bei unserem Fraktionschef Rolf Mützenich“,



Der SPD-Vorsitzende bekräftigte den Anspruch der SPD auf das Amt des Bundestagspräsidenten. Er widersprach damit Spekulationen, der Posten könnte an FDP oder Grüne abgetreten werden. „Die größte Fraktion stellt traditionell den Bundestagspräsidenten, und das sind diesmal wir. Es gibt keinerlei Anlass, daran etwas zu ändern“, so Walter-Borjans.

Walter-Borjans hält zudem einen Mitgliederentscheid über einen Ampel-Koalitionsvertrag für unnötig, da es in der SPD dafür ohnehin „überwältigende" Zustimmung gebe. Nach den Sondierungsgesprächen verteidigt der Parteivorsitzende die Zugeständnisse gegenüber der FDP, wie die Absage von Steuererhöhungen für Reiche. Der Weg in die Ampel sei für die FDP der längste und dies hätten „alle am Verhandlungstisch anerkannt".