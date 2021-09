Bundestagswahl 2021 – News Investor Lars Windhorst spendet je 250.000 Euro an CDU und FDP – Union legt auch bei Forsa leicht zu, SPD stabil

Kurz vor der Bundestagswahl haben CDU und FDP Großspenden des Finanzinvestors Lars Windhorst erhalten, vermeldet das Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Laut zwei sogenannter ad hoc-Meldungen an den Bundestag gingen bereits am 17. September jeweils 250.000 Euro bei den Parteien ein. Überwiesen wurde das Geld jeweils von der Berliner Luton Verwaltungs GmbH, die nach Recherchen des „Spiegel“ über ein Geflecht aus Briefkastenfirmen dem Unternehmer Windhorst gehört.



Hinter der Berliner Luton steht laut Handelsregisterunterlagen die Firma Centrics Holding S.à.r.l. in Luxemburg. Alleinige Aktionärin der Luxemburger Holding wiederum ist die Briefkastenfirma Cecina Limited in Tortola auf den Britischen Jungferninseln. Deren einzig wirtschaftlich Berechtigter schließlich ist nach „Spiegel“-Informationen Lars Windhorst.



Der 44-Jährige gilt als schillernde Unternehmerpersönlichkeit. Nach einem kometenhaften Aufstieg und gemeinsamen Auftritten mit dem damaligen Unionskanzler Helmut Kohl musste der als Jungstar gefeierte Firmengründer später geschäftliche Niederlagen verkraften, denen wiederum Erfolge folgten.



Zuletzt machte Windhorst vor allem als Anteilseigner des Berliner Fußballklubs Hertha BSC und als Akteur in einer Finanzaffäre um die Firma Evergreen Funding Schlagzeilen. Für eine Stellungnahme zu seinen Großspenden an die Parteien war Windhorst zunächst nicht erreichbar.