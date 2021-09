Bundestagswahl 2021 – News Laschet wirbt für Jamaika – Grüne wählen Fraktionsspitze und berufen Parteitag ein

CDU-Chef Armin Laschet sieht weiterhin Chancen auf ein Bündnis mit FDP und Grünen, eine sogenannte Jamaika-Koalition. Laschet wurde am Dienstag in der konstituierenden Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von Teilnehmerkreisen mit den Worten zitiert, diejenigen, die die Union gewählt hätten, sagten: „Gebt das nicht so schnell auf mit Jamaika.“ Es gäbe starke Signale von der FDP in Richtung Union.



Wie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit Koalitionspartnern umgehe, könne man in Hamburg sehen, als er dort eine Regierung geführt habe, wurde Laschet weiter zitiert. Der Unionskanzlerkandidat sagte nach diesen Angaben weiter, das Wahlergebnis sei ein schwerer Schlag für die Union. Es sei ein trauriger und schlechter Tag gewesen. Besonders schlimm seien die Ergebnisse in Ostdeutschland. Die Aufarbeitung müsse nun schnell stattfinden.