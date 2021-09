Bundestagswahl 2021 – News Lindner äußert Zweifel an Ampelkoalition – Habeck über Grüne und FDP: „Da treffen Welten aufeinander“

CSU-Chef Markus Söder umwirbt FDP und Grüne zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition im Bund. „Aus Platz zwei ergibt sich kein Anspruch auf die Regierungsbildung. Wir können nur ein Angebot machen“, sagt der bayerische Ministerpräsident am Montag nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München.



„Jamaika ist dabei tatsächlich eine Option“ - auch wenn sie ein Spagat für alle Beteiligten wäre. „Ich könnte mir vorstellen, dass man mit Jamaika einen Aufbruch formuliert“, sagte Söder. Die Grünen müssten wissen, ob sie sich in einer Koalition mit SPD-Linken wohler fühlten als in einer bürgerlichen Verbindung.



Die Union sei „aus Verantwortung für das Land“ bereit zu einer Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen, die CSU strebe sie aber nicht um jeden Preis an, sagte Söder. Eine bayerische Handschrift und die Konturen der Union müssten noch erkennbar sein. Die CSU wolle in einer solchen Verbindung das soziale Gewissen sein, innere und äußere Sicherheit und die Interessen des ländlichen Raumes seien ihr wichtig. Die Union müsse sich erneuern – doch das gehe am besten in der Regierung, sagte der Parteichef. „Verantwortungs-Übernahme ja, Selbstaufgabe nein“, formulierte der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt.