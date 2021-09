Bundestagswahl 2021 – News Lindner spricht sich für Jamaika-Koalition aus – Laschet: Merkel-Nachfolge vielleicht auch am Sonntag noch unklar

„Wir wissen vielleicht am Wahlabend noch nicht, wie der künftige Kanzler aussieht", sagte Unions-Spitzenkandidat Armin Laschet am Freitagmorgen im ZDF. Ziel sei es für ihn trotz des Rückstands in den Umfragen weiterhin, Platz eins zu erobern. Die SPD könne aber auch versuchen, als Zweitplatzierter eine Regierung zu bilden. „Ich tue alles, dass wir eine bürgerlich geführte Regierung bekommen", so der CDU-Chef. Am Ende müssten die Programme der Parteien übereinstimmen. Er rechne damit, dass versucht werde, ein Linksbündnis zu schmieden, sollte dieses rechnerisch möglich sein. Laschet räumte eigene Patzer ein: „Es gab Fehler in diesem Wahlkampf." Nun gehe es aber darum, die Wirtschaft zu stärken und Industriejobs trotz Klimaschutz zu erhalten. Dies sei ein mühevoller Weg.