Bundestagswahl 2021 – News Nach Auszählung aller Wahlkreise: SPD gewinnt Bundestagswahl vor Union

Die Grünen haben eine zweistellige Zahl von Direktmandaten im neuen Bundestag sicher. Vor allem in Universitätsstädten kommen ihre Erststimmen-Kandidaten zum Zuge, unter anderem in Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Bonn und Münster. Allein in Baden-Württemberg holen sie vier Mandate. Der Verteidigungspolitiker Omid Nouripur setzt sich in einem von zwei Frankfurter Wahlkreisen durch, Co-Parteichef Robert Habeck in Flensburg-Schleswig und Cem Özdemir in Stuttgart I. In München-Süd luchsen sie der CSU erstmals seit 2005 ein Direktmandat in Bayern ab. Dazu dürften zwei bis drei Wahlkreise in Berlin kommen.