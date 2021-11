Bundestagswahl 2021 – News Scholz besserer Kanzler als Merkel? Laut Umfrage glauben nur elf Prozent daran – Ampel-Papier zur Finanzpolitik: Bafin stärken

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will mit einer ungewöhnlichen Teamlösung im Amt des Generalsekretärs bei der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz punkten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin wollte der 66-Jährige am Dienstag vorschlagen, bei seiner Wahl den 46 Jahre alten früheren Berliner Sozialsenator Mario Czaja zum Generalsekretär zu machen. Für den neu zu schaffenden Posten einer stellvertretenden Generalsekretärin will Merz demnach die 34 Jahre alte bisherige baden-württembergische Kommunalpolitikerin Christina Stumpp präsentieren. Beide hatten bei der Bundestagswahl ein Direktmandat gewonnen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Fraktionsvize Carsten Linnemann sollen aus Sicht von Merz künftig ebenfalls wichtige Rollen in der CDU spielen. Merz sagte am Dienstag in Berlin, beide erwägten als stellvertretende Parteivorsitzende zu kandidieren, was er sehr begrüße. Merz schlug vor, dass die fünf stellvertretenden Parteivorsitzenden künftig für bestimmte Aufgaben stehen und so „sichtbar“ werden. So solle Linnemann die Grundsatzkommission leiten.