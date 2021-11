Bundestagswahl 2021 – News SPD-Insider erwarten Klingbeil-Kandidatur für Parteivorsitz – Wüst will rasch Klarheit über CDU-Spitze

In der SPD wird fest mit einer Kandidatur von Generalsekretär Lars Klingbeil für den Parteivorsitz gerechnet. Mehrere Mitglieder der Führungsriege der Sozialdemokraten sollen der Nachrichtenagentur Reuters gesagt haben, sie erwarteten eine entsprechende Bekanntgabe des 43-jährigen Niedersachsen in den nächsten Tagen. An anderer Stelle hieß es indes, entschieden sei noch nichts. Offen sei, welche Frau in einer Doppelspitze mit Klingbeil antreten würde. Im Gespräch dafür seien die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und die amtierende Co-Parteichefin Saskia Esken.

Die Neuwahl der Parteispitze steht auf einem für das zweite Dezember-Wochenende geplanten regulären Bundesparteitag an. Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans will nicht erneut antreten. Der SPD-Parteivorstand will am Dienstagabend in einer Schaltkonferenz einen zusätzlichen Parteitag beschließen, der über einen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP zur Bildung einer Bundesregierung entscheiden soll. Als wahrscheinlichste Variante wurde in Parteikreisen ein digitaler Sonderparteitag am 3. Dezember genannt. In der Vorstandsschalte könnte auch das Verfahren zur Neuwahl des Parteivorsitzes zur Sprache kommen.

Im Fall einer Kandidatur könnte Klingbeil nach Einschätzung aus der Partei klar mit seiner Wahl zum Parteichef rechnen. Er stehe für einen Generationswechsel, und als Organisator des erfolgreichen Bundestagswahlkampfes sei ihm dies kaum zu nehmen. Klingbeil gilt als Pragmatiker, der zum konservativen Seeheimer Kreis der SPD gehört – den aber zugleich ein enges Vertrauensverhältnis mit dem Parteilinken und früheren Juso-Chef Kevin Kühnert verbindet. Er wurde 2017 vom damaligen SPD-Chef Martin Schulz als Generalsekretär vorgeschlagen und blieb auf diesem Posten auch unter SPD-Chefin Andrea Nahles und deren Nachfolgern Esken und Walter-Borjans.