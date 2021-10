Bundestagswahl 2021 – News SPD will baldige Dreiergespräche – CDU und CSU betonten inhaltliche Übereinstimmung mit FDP

Bei ihrem Bundeskongress am kommenden Samstag in Erfurt steht bei der Grünen Jugend die Ablehnung einer Koalition mit CDU/CSU und FDP zur Abstimmung. „Es gibt nicht einen Grund für Jamaika – aber viele Gründe dagegen. Für uns kommt eine Jamaika-Koalition nicht in Frage“, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag des Bundesvorstands. „Dem Wahlverlierer zur Kanzlerschaft zu verhelfen ist aus unserer Sicht keine Option.“



Die Union stehe für eine „zukunftsfeindliche Politik“, stelle die Profite der Wenigen über die Interessen der Vielen und habe keine Antworten auf die „drängenden Fragen unserer Zeit“. „Dafür wurde sie abgewählt.“ Eine neue Regierung müsse für echten Wechsel stehen, fordert der Vorstand der Nachwuchsorganisation der Grünen. „Konsequenter Klimaschutz und echte soziale Gerechtigkeit müssen zwingend zusammengebracht werden. Wichtige Investitionen in die Zukunft dürfen nicht am Dogma der Schwarzen Null scheitern.“



Der Wunschpartner des Vorstands in einer künftigen Regierung ist klar: „Mit der SPD gibt es starke inhaltliche Überschneidungen, die eine gute Grundlage für die anstehenden Verhandlungen bilden.“ Diese Gemeinsamkeiten müssten in einer möglichen Koalition deutlich werden und dürften nicht „auf Kosten der Reichen- und Klientelpolitik der FDP verloren gehen“.