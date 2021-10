Bundestagswahl 2021 – News Umfrage: zwei Drittel für Ampel, drei Viertel für Kanzler Scholz – JU-Chef Kuban: Finde Frau als Bewerberin für CDU-Vorsitz gut

In Berlin wird heute mit dem Ergebnis der Sondierung von SPD, Grünen und FDP gerechnet. Die FDP kündigte an, das Resultat der Sondierungsgespräche in Parteigremien zu beraten. „So etwas haben in der Vergangenheit immer Bundesvorstand und Fraktion gemeinsam beraten und das wird auch wieder so sein, falls wir zu einem Ergebnis kommen“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, der Funke Mediengruppe. Auch SPD und Grüne wollen bei einem positiven Votum der Sondierungen Parteigremien über die Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen entscheiden lassen.

Als Knackpunkte bei der Suche nach einem gemeinsamen Regierungsprogramm gelten vor allem Unterschiede in der Steuer- und Finanzpolitik sowie der richtige Weg zum Klimaschutz.