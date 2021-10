Bundestagswahl 2021 – News Zeitplan steht: Ampel-Arbeitsgruppen starten Mittwoch – FDP drängt auf Einhaltung der Finanzzusagen an Nato

Die Grüne Jugend den Abschied von der bisherigen Grundsicherung. „Wir erwarten von den Koalitionsverhandlungen eine deutliche Abkehr vom Hartz-IV-System“, sagte die Bundessprecherin der grünen Nachwuchsorganisation, Sarah-Lee Heinrich, der Deutschen Presse-Agentur. „Nicht der Name muss sich ändern sondern das System.“ Auch der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Hartz IV muss überwunden und nicht nur umbenannt werden.“

In ihren Sondierungen haben die drei Parteien vereinbart, die Grundsicherung (Hartz IV) durch ein „Bürgergeld“ abzulösen. „Es soll Hilfen zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen“, heißt es im Ergebnispapier. Mitwirkungspflichten sollen bestehen bleiben, es soll bessere Zuverdienstmöglichkeiten geben.

„Ich bin selbst in Hartz IV aufgewachsen und habe erlebt, was es heißt, unter dem Existenzminimum zu leben, und was es heißt, Angst vor dem Jobcenter zu haben“, erklärte Heinrich.