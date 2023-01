Bundestagswahl-Umfrage Zustimmung für Grüne leidet unter Lützerath-Räumung – Ampel ohne Mehrheit

Die von ihr mitbeschlossene Räumung des von Aktivisten besetzten Braunkohleortes kostet die Partei messbar Sympathien. Stärkste Kraft im „Sonntagstrend“ bleiben die Unionsparteien.

Die Zustimmung der Grünen leidet unter der Räumung des Braunkohleörtchens. (Foto: dpa) Demonstrant in Lützerath

Düsseldorf Die Grünen sind in der Woche der Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Ortes Lützerath in der Wählergunst gesunken. Die Partei hatte den Abriss zum Abbau von Braunkohle unter dem Ort mitbeschlossen. In der wöchentlichen Wählerumfrage, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen die Grünen in dieser Woche auf 17 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.

Die SPD bleibt bei 20 Prozent, die FDP kann einen Punkt zulegen und kommt auf acht Prozent. In einer Bundestagswahl würde die bestehende Ampel-Koalition dem „Sonntagstrend“ zufolge mit zusammen 45 Prozent der Stimmen aktuell weiter keine Mehrheit bekommen.

Stärkste Kraft bleiben die Unionsparteien mit unverändert 27 Prozent. Auch die Zustimmungswerte der anderen Parteien bleiben im Vergleich zur Sonntagstrend-Umfrage der Vorwoche unverändert: Die AfD liegt bei 15 Prozent, die Linke bei fünf Prozent.