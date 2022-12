Bundeswehr Bagatellschäden und Bedienungsfehler: Fast alle ausgefallenen Pumas wieder einsatzfähig

Verteidigungsministerin Lambrecht hat nach einer Pannenserie die Zukunft des Waffensystems Puma infrage gestellt. Im Januar fällt die endgültige Entscheidung.

Bei Schießübungen waren im Dezember alle 18 eingesetzten Fahrzeuge ausgefallen. (Foto: dpa) Schützenpanzer Puma

Berlin Bis zum Ende dieser Woche soll klar sein, warum im Dezember bei einer Schießübung alle 18 eingesetzten Schützenpanzer des Typs Puma ausgefallen waren. Diese Frist hat Verteidigungsministerin Christiane Lambrecht (SPD) der Industrie gesetzt. Danach will sie entscheiden, wie es mit dem von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) gemeinsam entwickelten Waffensystem bei der Bundeswehr weitergeht.

Wie das Handelsblatt aus mit den Vorgängen vertrauten Kreisen erfahren hat, sind mittlerweile 17 der 18 defekten Panzer wieder instand gesetzt. Teilweise habe es sich nur um Bagatellschäden gehandelt, die leicht behoben werden konnten. Teilweise kam es wohl auch zu Bedienungsfehlern. So habe ein Soldat versucht, schwelende Kabel mit einem Pulverlöscher zu löschen, was zu größeren Schäden geführt habe, hieß es in den Kreisen.