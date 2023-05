Bundeswehr Bundesrechnungshof meldet Bedenken bei Beschaffung zusätzlicher Puma-Schützenpanzer an

Die Bundeswehr will 50 weitere Exemplare des durch eine Pannenserie aufgefallenen Schützenpanzers Puma beschaffen. Doch der Bundesrechnungshof warnt vor technischen und finanziellen Risiken.

Die technische Reife des Waffensystems sei noch nicht sicher, kritisiert der Bundesrechnungshof. (Foto: imago images/Chris Emil Janßen) Schützenpanzer Puma

Berlin Die geplante Beschaffung von 50 weiteren Schützenpanzern des Typs Puma stößt beim Bundesrechnungshof auf Bedenken. Die Behörde sieht aktuell noch „zu viele technische und haushalterische Risiken“, die einer Entscheidung über eine Nachbeschaffung im Wege stehen. Das geht aus einem Bericht des Rechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

Der Haushaltsausschuss will am Mittwoch über die Bestellung von 50 weiteren Exemplaren des von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall gebauten Panzers für rund 1,5 Milliarden Euro inklusive Zubehör entscheiden. Der Puma war Ende vergangenen Jahres negativ in die Schlagzeilen geraten, weil bei einer Übung nacheinander alle 18 eingesetzten Panzer ausgefallen waren.