Bundeswehr Das 100-Milliarden-Euro-Problem: Finanzminister kritisiert Beschaffungswesen der Bundeswehr

In einem Brief an den Kanzler und die Verteidigungsministerin mahnt FDP-Chef Lindner Reformen beim Beschaffungswesen der Bundeswehr an. Haushälter stützen seine Kritik.

Haushälter fordern von der Verteidigungsministerin, Strukturen zu verändern und Beschaffungsabläufe deutlich zu straffen. (Foto: dpa) Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht

Berlin Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist gerade auf Sommertour. Im ganzen Land überzeugt sich die SPD-Politikerin bis in den August hinein von der Leistungsfähigkeit der Bundeswehr. Doch während Lambrecht am Montag das Gefechtsübungszentrum des Heers in der Altmark besuchte, kamen aus Berlin Querschüsse aus der eigenen Koalition.

Da wurde ein am 3. Juli verschickter Brandbrief von FDP-Chef Christian Lindner an Lambrecht und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekannt, in dem der Finanzminister die „schlechte derzeitige Verfassung der Streitkräfte“ beklagt. In dem Schreiben, aus dem der „Spiegel“ zitiert, fordert Lindner „tiefgreifende und schnelle Reformen“ beim Einkauf von Rüstungsgütern. Es müsse sichergestellt werden, dass die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr auch effektiv ausgegeben werden könnten.