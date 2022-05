Bundeswehr Haushaltsauschuss setzt Lambrecht unter Druck: Reform des Beschaffungswesens muss „mit Hochdruck“ kommen

Damit das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen rasch und ohne Verschwendung bei der Truppe ankommt, verlangen die Haushälter regelmäßig Bericht über erreichte Fortschritte.

Weil die Einsatzbereitschaft des Waffensystems zu wünschen übrig lässt, wird es für viel Geld nachgerüstet. (Foto: imago images/Sven Eckelkamp) Schützenpanzer Puma

Berlin Die Ampel-Fraktionen machen Druck auf das Bundesverteidigungsministerium, rasch Reformen des Beschaffungswesens der Bundeswehr einzuleiten und dem Parlament regelmäßig über die erreichten Fortschritte Bericht zu erstatten.

„Um die Ausstattungsdefizite der Bundeswehr möglichst schnell zu beheben, ist eine effiziente und effektive Neuaufstellung der Beschaffungsstrukturen notwendig“, heißt es in einem Antrag der Arbeitsgruppen Haushalt von SPD, Grünen und FDP, den der Haushaltsausschuss des Bundestags in der Bereinigungssitzung in der Nacht zum Freitag beschlossen hat.

Deshalb müssten das Beschaffungswesen und das dafür zuständige Bundesamt in Koblenz schnellstmöglich reformiert werden. Der Haushaltsausschuss fordert die Bundesregierung auf, ab September zu Beginn eines jeden Quartals über den Stand der Dinge zu informieren.