Bundeswehr Reformbedarf im Heer: Welche Aufgaben Inspekteur Mais stemmen muss

Die Bundeswehr muss sich angesichts des Ukrainekriegs wieder stärker auf die Landesverteidigung konzentrieren. Auch in der Nato stehen neue Aufgaben an – mit viel Verantwortung im Osten.

Die Bundeswehr wird künftig eine noch größere Rolle bei der Sicherung der Nato-Ostflanke spielen. (Foto: dpa) Grenadiere vor einem Transportpanzer Boxer

Berlin Unter Langeweile dürfte Heeres-Inspekteur Alfons Mais nicht leiden. Er muss nicht nur die lange vorrangig auf Auslandseinsätze getrimmten Landstreitkräfte wieder in die Lage versetzen, ihrer Kernaufgabe der Landesverteidigung nachzukommen. Auch die Zusagen der Bundesregierung an die Nato müssen erfüllt werden.

So will Deutschland sein Engagement bei der Sicherung der Ostflanke der Allianz ausbauen. Als Reaktion auf die russische Annexion der Krim zeigt die Nato dort eine „verstärkte vorgeschobene Präsenz“ (Enhanced Forward Presence).

Seit 2017 sind in den drei baltischen Staaten und in Polen multinationale Gefechtsverbände stationiert. Die Bundeswehr führt die sogenannte Battlegroup in Litauen an, die insgesamt rund 1000 Soldatinnen und Soldaten umfasst.

Dabei rotieren Personal und Ausrüstung regelmäßig, weil die Allianz zugesagt hatte, keine dauerhafte Stationierung substanzieller Kampftruppen in den ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten anzustreben. In der Grundakte von 1997 regeln Russland und die Nato-Staaten die gegenseitigen Beziehungen, die Zusammenarbeit und die Sicherheit zwischen den Ländern.

