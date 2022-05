Bundeswehr-Sondervermögen Militärexperte Mölling: „Umsetzung wesentlicher Rüstungsprojekte wird teurer werden“

Berlin Der Militärexperte der Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Christian Mölling, hat Zweifel geäußert, dass das geplante Bundeswehr-Sondervermögen zur Finanzierung wichtiger Rüstungsprojekte ausreichen wird.

„Die Unsicherheit besteht darin, dass die 100 Milliarden Euro auf Basis der Preise von 2021 festgelegt wurden“, sagte Mölling dem Handelsblatt. Seinerzeit sei eine Liste mit den wesentlichen Projekten erarbeitet worden, die Deutschland umsetzen müsse, um das Nato-Ziel zu erfüllen, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden – also derzeit etwa 70 Milliarden Euro jährlich.

Doch habe es, auch wegen des Ukraine-Kriegs, „eine Preisexplosion bei Rohstoffen und Komponenten“ gegeben. Teilweise gebe es sogar Lieferengpässe. „Das heißt: Die Umsetzung der wesentlichen Rüstungsprojekte wird länger dauern und teurer werden“, erklärte Mölling.

„Die 100 Milliarden reichen damit nicht einmal aus, um das zu kaufen, was man im vergangenen Jahr auf die Liste geschrieben hat.“ Deswegen sei es sinnvoll, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato nicht jetzt schon jährlich zu erfüllen, da das Sondervermögen sonst „schnell verpulvert“ wäre.

Union und Koalition hatten sich am Sonntagabend auf die gesetzlichen Grundlagen für das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr verständigt. Dabei werde das Nato-Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, „im mehrjährigen Durchschnitt“ erreicht, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Staatsrechtler: Grundgesetzänderung war nicht zwingend geboten

Die Union hatte ursprünglich vorgeschlagen, dieses Ziel im Grundgesetz zu verankern, war davon aber bereits vor einiger Zeit zugunsten einer normalen gesetzlichen Verankerung abgerückt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Ende Februar im Bundestag gesagt, dass Deutschland „von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts“ in Verteidigung investieren werde.

Gemeinsam verfügen Ampelfraktionen und Union über die für die Änderung des Grundgesetzes notwendige Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. Damit können für das Sondervermögen an der Schuldenbremse vorbei Kredite aufgenommen werden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich rechnet noch für diese Woche mit einem Beschluss im Bundestag.

Der Speyrer Staatsrechtler Joachim Wieland gibt indes zu bedenken, dass nun „wesentlich mehr“ Schulden aufgenommen würden, als die Schuldenbremse normalerweise zulasse. „Daran ändert auch die Regelung in der Verfassung nichts“, sagte Wieland dem Handelsblatt. Die Verfassungsänderung sei aber „politisch gewollt“, fügte er hinzu. „Verfassungsrechtlich war sie nicht zwingend geboten, um das Sondervermögen zu errichten.“

Mützenich betonte, die 100 Milliarden Euro würden „auskömmlich“ für die Bundeswehr, insbesondere für die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten, aber auch für die Beschaffung von Gerätschaften eingesetzt. Zugleich versicherte er, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Zukunftsausgaben seien deshalb nicht in Gefahr.

Der Militärexperte Mölling hält die Schaffung eines Sondervermögens für unabdingbar, damit die Bundeswehr große Beschaffungsprojekte angehen könne. Der reguläre Verteidigungsetat sei immer nur für ein Jahr sicher, erläuterte er. „Das hat der Rüstungsplanung in der Vergangenheit immer das Genick gebrochen.“

Reservistenverband beziffert Investitionsbedarf der Bundeswehr auf über 300 Milliarden Euro

Von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erwartet der Experte, dass sie nun einen „belastbaren Wirtschaftsplan“ für die Ausrüstungsvorhaben vorlegt. Der Plan müsse aber mit den „Realitäten der Industrie“ zusammenpassen.

„Es nützt nichts, wenn Projekte geplant werden, die nicht geliefert werden können“, sagte Mölling. Konkret geht es bei den Beschaffungsvorhaben laut Mölling um etwa zwei Dutzend große Projekte. Darunter Panzer, Kampf- und Transporthubschrauber sowie die Nachfolge für den Tornado.

Dass es mit dem Sondervermögen im Grundsatz nun grünes Licht für Waffenbestellungen bei der Rüstungsindustrie in großem Stil gibt, stößt auch beim Reservistenverband auf Zuspruch. Es müsse nun „sehr schnell die nötigen Anschaffungen entsprechend dem aufzustellenden Wirtschaftsplan geben“, sagte Verbandspräsident Patrick Sensburg dem Handelsblatt.

Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete mahnte in diesem Zusammenhang „die volle Unterstützung“ von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bei der Reform des Vergaberechts an. „Die Rüstungsgüter müssen schnell in der Truppe ankommen, die persönliche Ausrüstung schon in den kommenden Monaten“, betonte Sensburg.

Dass das Zwei-Prozent-Ziel nicht im Grundgesetz festgeschrieben wird, hält Sensburg für vertretbar. „Denn die Ausgaben für die Bundeswehr sollten sich nicht ausschließlich nach internationalen Vereinbarungen richten, sondern nach dem Bedarf unserer Truppe“, sagte er. Nach der jahrelangen Vernachlässigung der Bundeswehr sei der Bedarf hier weitaus höher.

Sensburg schätzt, dass acht bis zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit deutlich über 300 Milliarden Euro in die Verteidigung investiert werden müssen. „Das ist der Investitionsstau, den es zurzeit in der Bundeswehr gibt, wenn wir wieder eine leistungsfähige Truppe haben wollen.“ Entscheidend sei also, „ob die politisch Verantwortlichen unsere Bundeswehr tatsächlich wieder fit machen wollen oder nicht“.

