 Bundeswehr: Union kritisiert Unterfinanzierung der Bundeswehr

Vom Versprechen des Bundeskanzlers ist aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion nicht mehr viel übrig. Das sende nicht nur an die Truppe ein „fatales Signal“.

Die Bundesregierung plant zwar höhere Ausgaben für die Bundeswehr als im vergangenen Jahr, doch der Union reicht das nicht aus. (Foto: imago images/Björn Trotzki) Bundeswehrsoldaten bei einer Gefechtsvorführung

Berlin Vor den Beratungen über den Wehretat geht die Union mit der Bundesregierung hart ins Gericht. Die größte Oppositionsfraktion im Bundestag wirft der Ampelkoalition vor, die Bundeswehr mit dem Haushalt und den in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Ausgaben vorsätzlich „an die Wand zu fahren“, wie der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), am Dienstag in Berlin sagte.

Am Mittwoch wird der Bundestag über den Haushalt von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für 2024 debattieren. 51,8 Milliarden Euro will die Ampelkoalition für die äußere Sicherheit Deutschlands ausgeben – knapp 1,7 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Hinzu kommen rund 19,2 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr für militärische Beschaffungen.

Spätestens wenn das insgesamt 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen aufgebraucht ist, fehlen laut CSU-Verteidigungspolitiker Hahn aber 30 Milliarden pro Jahr im Wehretat.