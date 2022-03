Bundeswehr Verteidigungsexperte: „Es braucht einen kompletten Wandel in der Rüstungsbeschaffung”

Deutschland will massiv aufrüsten. Doch DGAP-Forschungsdirektor Christian Mölling dämpft Hoffnungen auf einen schnellen Umbau der Bundeswehr – zumindest in den aktuellen Strukturen.

Schnelle Rüstungsprojekte dauern drei bis fünf Jahre, innovative Projekte hingegen deutlich länger. (Foto: © Maurice Weiss/OSTKREUZ) Lufttransportgeschwader im Fliegerhorst Wunstorf

100 Milliarden Euro extra will die Bundesregierung für die Bundeswehr zur Verfügung stellen – festgeschrieben im Grundgesetz. Jetzt stellt sich die große Frage: Wie soll das Geld am besten ausgegeben werden?

Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), warnt im Handelsblatt-Interview vor verteidigungspolitischen Schnellschüssen. So würde für teils überholtes Material unnötig viel Geld ausgegeben. „Außerdem ist die Bürokratie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig aufgestellt, um das Geld schnell sinnvoll auszugeben”, gibt er zu bedenken.

Das zuständige Beschaffungsamt zu reformieren hält er für unrealistisch. Stattdessen fordert er eine neue Agentur, die sich um die Rüstungsprojekte aus dem Sondervermögen kümmern könnte.

Das wesentliche Kriterium bei der Beschaffung von militärischem Material dürfe nicht mehr die Rechtssicherheit sein. Wesentlich müsse es stattdessen sein, funktionsfähige Streitkräfte zu haben. Mölling fordert daher ein Umdenken: „Es braucht einen kompletten Wandel in der Rüstungsbeschaffung.”

Lesen Sie hier das vollständige Interview:

Herr Mölling, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert, die Bundeswehr innerhalb eines Jahres vollständig einsatzbereit zu machen. Für wie realistisch halten Sie das?

Zu glauben, wir können jetzt etwas aufbauen, das innerhalb der nächsten sechs Monate hilft – das wird nicht gelingen. Die Bundesregierung könnte hingehen und möglichst schnell alles kaufen, was auf dem Markt verfügbar ist. Dann schaffen Sie es vielleicht schnell, Zahlen zu erreichen. Sie haben aber zwei negative Effekte: Erstens ist das nicht das modernste Material, das Sie gerne hätten, und zweitens geben Sie unnötig viel Geld aus.

Wieso das?

Mit dem Sondervermögen und dem Zwei-Prozent-Ziel der Nato gibt die Politik ein Signal. Denn sie hat ein Ausgabenziel zum Maßstab für Erfolg gemacht – das heißt mit anderen Worten: Das Geld muss raus. Das ist ein fatales Signal an den Markt, der dann denkt, es kommt nicht mehr auf die Qualität an, sondern vor allem darauf, Geld loszuwerden. Die Bundesregierung läuft deshalb Gefahr, am Ende der Legislatur mit einer Reihe überteuerter und teils nur halbfertiger Rüstungsprojekte dazustehen.

Wie hätte man es denn vonseiten der Politik besser machen können?

Man hätte sagen können: Wir haben das Ziel, dieses Geld auszugeben, stellen das planerisch ein, und wenn die Produkte da sind, dann geben wir das Geld auch aus. Aber wenn die Produkte in der geforderten Qualität nicht da sind, dann fließt das Geld eben wieder zurück. Das hätte man der Industrie, aber auch dem Parlament so kommunizieren müssen. Außerdem ist die Bürokratie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig aufgestellt, um das Geld schnell sinnvoll auszugeben.

Sie sprechen von der Bürokratie beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz (BAAINBw)?

Genau.

Fürchten Sie, dass die Probleme dort die Effekte des Sondervermögens ausbremsen?

Projekte, die aus dem Sondervermögen finanziert werden, müssen ja nicht unbedingt über das BAAINBw laufen. Stattdessen könnte man eine Sonderorganisation, eine Agentur, schaffen. Die wäre deutlich kleiner und würde nicht über die Strukturen des BAAINBw mitlaufen. Denn der Charakter der jetzt geplanten Projekte ist ja ein ganz anderer.

Christian Mölling ist Forschungsdirektor der DGAP und Leiter des Programms Sicherheit und Verteidigung. Zuvor arbeitete er beim German Marshall Fund of the United States, bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), am Center for Security Studies der ETH Zürich und am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Christian Mölling

Inwiefern?

Die Politik will diese Projekte in die Verfassung schreiben – das heißt, sie haben eine hohe Priorität. Das zeigt den besonderen Willen der Politik, die festgeschriebenen Projekte auch umzusetzen. Das können Sie mit den derzeitigen Strukturen beim BAAINBw aber nicht. Also schafft man eine Organisation mit jemandem an der Spitze, der politisch eingesetzt wird, von der Verteidigungsministerin zum Beispiel. Diese Person hätte dann ein Mandat, den Willen der Politik umzusetzen und immer wieder politische Gespräche zu führen.

Sollte man denn nicht lieber alles daransetzen, die Behörde, die man hat, zu reformieren, anstatt Parallelstrukturen zu schaffen? So eine Agentur schafft sich ja nicht selbst wieder ab …

Wenn Sie diese Agentur als eine öffentliche Gesellschaft gründen, können Sie die natürlich auch wieder schließen, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt hat. Das ist viel einfacher, als das Beschaffungsamt zu reformieren – denn die Versuche hat es ja in der Vergangenheit gegeben. Aber dort arbeiten eben auch knapp 11.000 Menschen.

Aber wenn man solch eine Agentur gründet, wäre das Beschaffungsamt in Koblenz dann nicht überflüssig?

Die Bundeswehr hat über 1000 Rüstungsprojekte pro Jahr. Bei den Projekten, die über das Sondervermögen finanziert würden, reden wir von so 25 bis 30. Um das zu managen, brauchen Sie höchstens 70 Leute. Wenn es mehr wären, hätten Sie auch da wieder den Bürokratieeffekt. Und den ganzen anderen Rest kann das BAAINBw weiterhin managen - dafür ist es aufgestellt. Dabei können Sie auch dort versuchen, nach und nach etwas zu verändern. Aber einen Kulturwandel in einem solchen Bürokratieapparat herbeizuführen dauert nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte.

Was für einen Kulturwandel bräuchte es denn?

Es braucht einen kompletten Wandel in der Rüstungsbeschaffung. Denn das wesentliche Kriterium darf nicht mehr die Rechtssicherheit sein. Das wesentliche Kriterium muss sein, funktionsfähige Streitkräfte zu haben. Das heißt, man muss den Spielraum in der Interpretation der Vorschriften ausnutzen. Der Kulturwandel gilt also über die Bürokratie hinaus für die Regierung und das Parlament.

Bis wann rechnen Sie denn damit, dass sich die Effekte des Sondervermögens tatsächlich in der Schlagkraft der Bundeswehr zeigen werden?

Es gibt einige Dinge, die können Sie schnell beschaffen, wie etwa die F-35-Tarnkappenjets. Auch bei der Luftabwehr zum Beispiel reden wir von drei bis fünf Jahren. Aber bei der Rüstung gibt es ja auch ein Interesse an technologischer Entwicklung. Wenn ich von der Skizze bis zum fertigen Produkt alles machen will, muss ich mit deutlich längeren Laufzeiten rechnen. Da reden wir dann über zehn bis 15 Jahre. Sinnvoll ist ein Mix aus schnellen und innovativen Projekten. Aber innerhalb kürzester Zeit wird das sicherlich nicht passieren.

Europa im Krisenmodus: Ein Kontinent rüstet auf.