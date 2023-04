Bundeswehr Verteidigungsminister Pistorius: „Priorität hat künftig bei allen Beschaffungen der Faktor Zeit“

Die deutsche Rüstungsbeschaffung steht in der Kritik. Boris Pistorius will stärker auf marktreife Produkte setzen – und erwartet mehr Entscheidungsfreude seiner Mitarbeiter.

Er akzeptiere, dass auch mal falsche Entscheidungen bei der Beschaffung getroffen werden, schrieb der Ressortchef in einem Brief. (Foto: dpa) Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius

Düsseldorf, Berlin Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will das Beschaffungswesen der Bundeswehr weiter beschleunigen. „Priorität hat künftig bei allen Beschaffungen der Faktor Zeit“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Es gehe darum, „schnelle, pragmatische, spürbare Änderungen im Beschaffungswesen herbeizuführen“. Früher habe man kein Geld und viel Zeit gehabt, nun sei es umgekehrt.

Vorgesehen ist unter anderem, den Genehmigungsprozess zu straffen. So sollen alle bundeswehrspezifischen Regelungen, die über die Gesetzeslage hinausgehen, nicht mehr angewendet werden. „Wo wir uns selbst unnötig Fesseln angelegt haben, werden wir diese nun abwerfen“, schrieb Pistorius in seinem Tagesbefehl, mit dem er die geplanten Reformen bereits am Dienstag im Ministerium und bei der Bundeswehr bekanntgegeben hatte.