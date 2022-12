Bundeswehr Verteidigungsministerium stoppt erfolgloses Bojen-Projekt erst nach 19 Jahren

Der Bundesrechnungshof mahnt die Regierung, bei Rüstungsvorhaben effektive Ausstiegsklauseln zu vereinbaren. Sonst werde unter Umständen jahrzehntelang am Bedarf vorbeientwickelt.

Die ursprünglich geplante Kommunikationsboje wurde nie fertig. (Foto: dpa) U-Boot U35 bei seiner Indienststellung im Jahr 2015

Berlin Wenn Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) über teure Fehlplanungen bei der Bundeswehr spricht, dann erzählt sie gern vom Rucksack. Acht Jahre lang habe man in einem Forschungsvorhaben versucht, den weltbesten Rucksack für die Truppe zu entwickeln, bis sie das Projekt endlich gestoppt habe, sagt Lambrecht dann. Statt aufwendiger Neuentwicklungen wolle man mehr auf Produkte setzen, die am Markt verfügbar seien.

Doch der Rucksack ist längst noch nicht das langwierigste Projekt in der Serie der Pleiten, Pech und Pannen bei der Bundeswehr. Denn die erfolglose Entwicklung einer Kommunikationsboje für U-Boote wurde erst nach 19 Jahren gestoppt. Darauf weist der Bundesrechnungshof in einer Bemerkung hin, die er an diesem Dienstag dem Bundestag zugeleitet hat.