 Cannabis-Legalisierung: Das soll sich beim Konsum, Kauf und Besitz ändern

Die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland fällt kleiner aus. Was plant die Bundesregierung? Was darf konsumiert werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Bis zu drei Pflanzen Cannabis sollen nach den Ampel-Plänen zuhause angebaut werden dürfen. (Foto: AP) Cannabis-Legalisierung in Deutschland

Berlin Früher war Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein erbitterter Gegner der Legalisierung von Cannabis. Nun bringt der SPD-Politiker mit der kontrollierten Freigabe der Droge eines der Projekte der Ampelkoalition auf den Weg, bei denen fraktionsübergreifend Einigkeit herrscht.

„Unsere bisherige Cannabis-Kontrollpolitik ist gescheitert“, sagte Lauterbach am Mittwoch in der Bundespressekonferenz bei der Vorstellung neuer Eckpunkte für ein Legalisierungsgesetz mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Ein entsprechender Gesetzesentwurf komme noch im April. „Wir geben den Hanf frei und verstärken den Kinder- und Jugendschutz“, ergänzte Özdemir.

Wann aber kommt die Cannabis-Legalisierung genau? Wie viel Gramm Cannabis sind erlaubt, was darf angebaut werden? Und wo kann Cannabis konsumiert werden? Alle Fragen und Antworten.

Wie soll die Cannabis-Legalisierung in Deutschland ablaufen?

Die Legalisierung soll in zwei Schritten erfolgen. Zunächst sollen der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von maximal drei Pflanzen straffrei werden. Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. „Die EU- und völkerrechtlichen Grenzen wurden dabei berücksichtigt“, heißt es in den Eckpunkten. Die Legalisierung fällt deswegen auch weniger weitreichend aus als ursprünglich von der Ampel geplant.

Warum will die Regierung Cannabis legalisieren?

Das Ziel bleibe, den Schwarzmarkt und Drogenkriminalität zurückzudrängen, verteidigten die Minister die Pläne. „Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt“, sagte Özdemir. Lauterbach sprach von einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene „in klaren Grenzen, flankiert durch Präventionsmaßnahmen für Jugendliche“.

Die beiden Minister haben nun vorgestellt, wie eine kontrollierte Freigabe von Cannabis aussehen könnte. (Foto: Getty Images) Cem Özdemir (Grüne) und Karl Lauterbach (SPD)

Wann wird Cannabis legalisiert?

Ein entsprechender Gesetzesentwurf für die Legalisierung soll nach Angaben von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir noch im April kommen. Im Anschluss müssen Bundestag und Bundesrat diesem zustimmen. Wann die entsprechende Regelung schließlich in Kraft tritt, ist noch nicht absehbar.

Wie viel Gramm Cannabis sind erlaubt?

Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis bleibt straffrei, eine solche Menge darf auch in der Öffentlichkeit mitgeführt werden.

Frühere Verurteilungen wegen Besitzes oder Eigenanbaus bis 25 Gramm oder maximal drei Pflanzen können auf Antrag aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden. Minderjährige, die mit Cannabis erwischt werden, müssen an Interventions- und Präventionsprogrammen teilnehmen.

Wie viel Cannabis kann angebaut werden?

Maximal drei „weibliche blühende Pflanzen“ sind im Eigenanbau erlaubt, geschützt vor dem Zugriff durch Kinder und Jugendliche. Zudem dürfen „nicht gewinnorientierte“ Vereine mit maximal 500 Mitgliedern gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen und nur an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben.

Das Mindestalter für Mitgliedschaft und Zutritt ist 18 Jahre. Die Klubs müssen Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte benennen und dürfen nicht für sich Werbung machen. Eine Mitgliedschaft in mehreren Vereinen ist verboten. Die Anzahl der Vereinigungen kann zudem nach Bevölkerungsdichte begrenzt werden.

>> Lesen Sie auch: Kommentar – Lauterbach lässt Kiffer-Träume platzen

Was gilt für Cannabis-Klubs bei der Abgabe der Droge?

Maximal dürfen pro Klubmitglied 25 Gramm Cannabis pro Tag und maximal 50 Gramm pro Monat abgegeben werden. Unter 21-Jährige bekommen maximal 30 Gramm pro Monat, zudem soll für sie eine Obergrenze beim Wirkstoffgehalt festgelegt werden.

Wie viel soll Cannabis in den Klubs kosten?

Die Kosten für den Anbau sollen über die Mitgliedsbeiträge gedeckt werden, gegebenenfalls kommt ein zusätzlicher Betrag je abgegebenes Gramm dazu.

Bundesregierung will Cannabis schrittweise legalisieren

Wo und wann darf Cannabis konsumiert werden?

In den Vereinsräumen darf nicht konsumiert werden, auch Alkoholausschank ist verboten. Zudem gilt ein Mindestabstand für die Klubs zu Schulen und Kitas. In der Öffentlichkeit ist der Konsum zudem nahe Schulen oder Kitas verboten. In Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Ob und wann an anderen Orten geraucht werden darf, geht aus den Eckpunkten nicht hervor.

Zudem sollen die Grenzwerte im Straßen-, Schiffs- und Luftverkehr unter Einbeziehung der einschlägigen Fachgremien überprüft. Die Regeln über „die Zulässigkeit von Fahrten unter Einfluss von Cannabis orientieren sich dabei ausschließlich an den Erfordernissen der Verkehrssicherheit“, heißt es.

Wird es Cannabis-Fachgeschäfte geben?

Die geplanten Cannabis-Fachgeschäfte, in denen Rausch-Produkte frei verkauft werden können, wird es zunächst nicht geben. Dies soll erst in einem zweiten Schritt und nur in einigen Modellregionen erprobt werden, mit wissenschaftlicher Begleitung. Darauf habe sich die Regierung nach Gesprächen mit der EU-Kommission geeinigt, hieß es.

Was ist der zweite Schritt der Cannabis-Legalisierung?

In Kreisen und Städten mehrerer Bundesländer sollen in Modellprojekten „kommerzielle Lieferketten“ ausprobiert werden, von der Produktion über den Vertrieb bis zum Verkauf von Cannabis in den Fachgeschäften. Die Projekte werden wissenschaftlich begleitet, sind auf fünf Jahre befristet und auf die Einwohner dieser Kommunen beschränkt.

Dieser Schritt der geplanten Legalisierung ist aber weiterhin notifizierungspflichtig, wie Lauterbach sagte. Das bedeutet, dass wohl die EU mitreden darf und damit im Moment unklar ist, ob daraus am Ende etwas wird. Die Bundesregierung werde in Europa allerdings weiterhin für ihren Weg werben, hieß es.

Die Materie ist rechtlich schwierig: Von Anfang an gab es Bedenken, dass das Ampelvorhaben an internationalem und EU-Recht scheitern könnte oder davon ausgebremst wird. So haben sich die Staaten des Schengen-Raums dazu verpflichtet, „die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art einschließlich Cannabis-Produkten sowie den Verkauf, die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden“C.

Cannabis: Welche rechtlichen Bedenken bleiben?

Niels Lutzhöft, Partner von der Kanzlei Bird & Bird in Deutschland, ist allerdings der Ansicht, dass die Völkerrechtsabkommen und auch die EU-Bestimmungen Raum für Ausnahmemöglichkeiten lassen. „Die Ausnahme für medizinische und wissenschaftliche Zwecke ist nicht auf die nunmehr offenbar vorgesehenen Modellversuche beschränkt“, sagte er dem Handelsblatt.

Die Schengen-Staaten hätten beispielsweise in einer gemeinsamen Erklärung festgestellt, dass eine Abweichung von den Cannabisverboten auf nationaler Ebene „zur Vorbeugung und Behandlung der Abhängigkeit von Suchtstoffen“ möglich sei. „Dies hätte einen größeren Wurf jenseits privater Cannabis-Clubs und regionaler Modellversuche ermöglicht“, sagte der Jurist.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht hingegen auch weiterhin europarechtliche Bedenken. Die Modellprojekte zielten auf die Etablierung eines staatlichen Verteilungssystems für Cannabis - „und damit auf eine Praxis, die nach dem Völkerrecht klar verboten wird“, sagte er. „Sie sind ein Versuch, diese Vorgaben des Völkerrechts zu umgehen. Auch mit dem Europarecht sind diese Modellprojekte nicht vereinbar.“ Bayern lehnt die Legalisierungspläne strikt ab.

Staat entgehen Steuereinnahmen in Milliardenhöhe

In der Cannabis-Wirtschaft hofft man seit langem auf einen Boom durch eine mögliche Legalisierung in Deutschland: Von Herstellern von Cannabisöl-Verdampfern über Firmen, die sich auf Saatgut und Gewächshausbeleuchtung spezialisiert haben bis hin zu Herstellern von Arzneimitteln auf Cannabis-Basis hoffen viele auf gute Geschäfte. Die Reaktionen auf die Pläne fielen aber verhalten aus.

Jürgen Neumeyer vom Branchenverband der Cannabiswirtschaft nannte das Vorhaben einen „ersten Schritt auf einem langen, sinnvollen Weg.“ Begrüßenswert sei auch, dass die Bundesregierung mit reformwilligen EU-Ländern darauf hinarbeite, die Modellprojekte flächendeckend zu realisieren. Nur so ließe sich sinnvoll gegen den Schwarzmarkt vorgehen, sagte Neumeyer dem Handelsblatt. „Wir hätten uns den ganz großen Wurf sofort gewünscht.“

Cannabis-Legalisierung: Kein neuer Wirtschaftszweig

Angesichts der Pläne kann der Staat nun auch nicht mit neuen Steuereinnahmen rechnen. Eine Studie des Ökonomen Justus Haucap aus dem Jahr 2021 zufolge hätte eine vollumfängliche Legalisierung 4,7 Milliarden Euro zusätzlich in den Haushalt gespült.

Zudem wären rund 27.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Angesichts der neuen Pläne entstünde aber erstmal „kein neuer Wirtschaftszweig“, sagte Haucap dem Handelsblatt. Dafür fehle die flächendeckende Legalisierung von kommerziellem Anbau und Verkauf. Die nun geplanten Cannabis-Vereine seien zwar ein legaler Weg, die Droge in guter Qualität zu beziehen. „Das ist ein Schlag gegen den Schwarzmarkt“, sagte Haucap. „Dieser wird aber sicher nicht in dem Maße zurückgedrängt wie etwa in Kanada oder den USA.“

Mit Agenturmaterial

Mehr: Lauterbach muss deutliche Abstriche bei Cannabis-Legalisierung hinnehmen

Erstpublikation: 12.04.2023, 09:05 Uhr, (zuletzt aktualisiert: 13.04.2023, 12:21 Uhr).