CDU Merz wechselt CDU-Generalsekretär aus

Berlin Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich von seinem Generalsekretär Mario Czaja getrennt. „Ich habe mir die Entscheidung, einen Wechsel in der Position des Generalsekretärs der CDU Deutschlands vorzuschlagen, nicht leicht gemacht“, teilte Merz mit. In der Partei gilt die Entscheidung als Befreiungsschlag.

Czaja sollte den Sozialflügel der Partei einbinden und auch für den Osten Deutschlands und die Großstadt stehen. So hatte es sich Merz gedacht, als er vor seiner Wahl zum Parteivorsitzenden vor eineinhalb Jahren Czaja als seinen designierten Generalsekretär vorstellte und mit ihm Christina Stumpp als stellvertretende Generalsekretärin.

Der Wirtschaftskonservative Merz wollte zeigen, dass auch Frauen und Sozialpolitiker für ihn wichtig sind – auch wenn er und Czaja nie Freunde werden sollten. Der ehemalige Berliner Gesundheitssenator habe gezeigt, dass er „Kampagne kann“, sagte Merz indes im November 2021. Schließlich hatte er seinen lange von der Linkspartei gehaltenen Ostberliner Wahlkreis direkt gewonnen.

Der 47-Jährige aber lieferte genau jene Kampagnenfähigkeit nicht. Im Gegenteil: Die Heizungskampagne gegen das geplante Gesetz der Bundesregierung floppte, vor allem aber schaffte es Czaja nicht, die Parteizentrale schlagkräftig umzuwandeln. Auch zeigte er eine Schwäche, die für den Parteivorsitzenden zum Verhängnis wurde: Er konnte nicht angreifen und zur Attacke blasen.

Merz musste wieder und wieder vorpreschen, Partei- und Fraktionschef sowie Generalsekretär in einem sein. Dabei musste er sich die Kritik von Landesvorsitzenden und möglichen Kanzlerkandidaten wie Hendrik Wüst gefallen lassen, er sei populistisch gerade in der Auseinandersetzung mit der AfD.

Dabei sollte er staatsmännisch daherkommen und das Vertrauen der Menschen gewinnen. Gerade in Zeiten der Krise und Transformation ist Vertrauen die wichtigste Währung. Und Merz muss bereits jetzt um seine Kanzlerkandidatur kämpfen

Czaja galt für Sozialpolitiker seit Anbeginn als Feigenblatt. In der Arbeitnehmerschaft fühlten sie sich durch ihn nicht vertreten – ein Problem, da das Misstrauen gegen den Wirtschaftsliberalen Merz besonders groß war. Und Stellvertreterin Stumpp erhielt auch nie eine Rolle, mit der sie auch nur annähernd eine Chance hatte, wahrgenommen zu werden. Wie es hieß, wollte Czaja ihr nicht einmal ein Büro im Adenauerhaus zur Verfügung stellen.

Am Dienstag kam dann noch die Nachricht, dass der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen die Partei nicht verlassen muss. So hat das Kreisparteigericht in Thüringen geurteilt. Verfassungsexperten der Partei hatten bereits im Februar gewarnt, als der Bundesvorstand den Parteiausschluss beschlossen hatte. Czaja erklärte damals: „Er hat in der CDU nichts mehr verloren.“

Nun tritt Czaja ab. Der 46-jährige Carsten Linnemann, ein Vertrauter von Merz und Chef der Grundsatzprogrammkommission, übernimmt. Er gilt als angriffslustig und debattenfreudig, der weit mehr in Talkshows und im großen Boulevard wahrgenommen wird, als Czaja es jemals schaffte.

„Wenn man noch etwas ändern will, dann jetzt“, hieß es in der Partei. Es gehe darum, die Partei endlich über die 30-Prozent-Marke zu hieven, die CDU und CSU seit Langem nicht überspringen – obwohl die Ampelkoalition so schlecht im Ansehen dasteht wie sonst keine Regierung vor ihr.

