 +++CDU-Parteitag+++: Merz gewinnt ersten Wahlgang – zweite Runde folgt: Alle Entwicklungen im Liveblog

Fazit zur Rede von Norbert Röttgen:

Der Überraschungskandidat positioniert sich zwischen Laschet als Regierungschef in Nordrhein-Westfalen und Friedrich Merz, der Anfang der 2000er Fraktionschef im Bundestag war, als jener, der für das Neue in der Partei steht, für die Erneuerung.



„Ich lade sie ein, sich heute gemeinsam auf den Weg zu machen“, warb der mit 55 Jahren jüngste Kandidat in der Runde für sich. Die CDU solle die Partei „der Zukunftskompetenz“ werden.

Dazu rief er die Partei auf, sich zu verändern. Jünger, weiblicher und digitaler soll sie werden.



Der ehemalige Umweltminister betonte in seiner Rede seinen Markenkern: Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum will er unter einen Hut zu bekommen.„Klimaschutz geht nur mit der Wirtschaft." Nach der Coronakrise müsse der Staat "wieder wirtschaftliches Wachstum“ schaffen, in dem er den Rahmen setzt und etwa den Ausbau des Breitbandnetzes und den Anschluss der Schulen forciert. „Wir müssen ins Wachstum investieren“, forderte er.



An die Adresse von SPD und Linke stellte er klar: Erst müsse Wohlstand erarbeitet, dann könne er verteilt werden. Daher lehnte er eine Vermögensabgabe ab.

Insgesamt zeigte sich Röttgen kämpferisch und verzichtete dabei auf Pathos.