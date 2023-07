ChatGPT und Co. Wo Unternehmen jetzt Künstliche Intelligenz einsetzen wollen

Lange haben Unternehmen gezögert, Künstliche Intelligenz einzusetzen. Mit den rasanten Fortschritten in dem Bereich wächst nun aber das Interesse an der Technologie.

Ökonomen erhoffen sich durch Künstliche Intelligenz einen gewaltigen Schub beim Wirtschaftswachstum. (Foto: dpa) ChatGPT

Berlin Angesichts rasanter Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz wollen Unternehmen in Deutschland den Einsatz der Technologie massiv ausweiten. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Umfrage des Mittelstandsverbunds ZGV hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Besonders groß ist das Interesse der befragten Unternehmen im Bereich Kommunikation und Marketing. Mehr als jede vierte Firma gibt an, hierfür in den kommenden zwölf Monaten KI einsetzen zu wollen. Dazu gehört beispielsweise das Verfassen von Texten oder die Bildbearbeitung. Hier kommt der Umfrage zufolge bereits jetzt KI in mehr als 27 Prozent der Unternehmen zum Einsatz.

Mehr als 18 Prozent der Unternehmen sagen, dass sie die Technologie in der Kommunikation mit dem Kunden einsetzen wollen, knapp 13 Prozent wiederum im Vertrieb. Auch im Bereich Datenanalyse (knapp 31 Prozent) und in der IT (25,5 Prozent) wollen viele Unternehmen KI perspektivisch einsetzen.