CHE-Studienkredittest Hohe Zinsen lassen Nachfrage nach Studienkrediten einbrechen

In Deutschland werden immer weniger Studienkredite registriert.

Berlin Die massiv gestiegene Inflation trifft insbesondere Studierende hart. Bei den Entlastungspakten der Bundesregierung wurden sie vergessen. Nun kommen noch steigende Zinsen für Studienkredite hinzu.

Die staatseigene KfW, die fast drei Viertel der Kredite vergibt, hat den Zins ab 2023 gerade auf vier Prozent heraufgesetzt – weitere Zinsschritte sind absehbar. Der Bund übernimmt die Zinskosten im Zuge der Coronahilfen nur noch bis Ende September.

Doch schon jetzt ist die Nachfrage nach Studienkrediten im dritten Coronajahr eingebrochen: Die für 2022 vereinbarte Gesamtsumme der in Deutschland vergebenen Studienkredite ist auf knapp 489 Millionen Euro gesunken – rund 15 Prozent weniger als im Jahr 2021. Das zeigt der neue Studienkredittest des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt.

Autor Ulrich Müller führt das auch auf die höheren Zinsen zurück. Insgesamt beziehen derzeit rund 76.000 Studierende einen Kredit – 2018 waren es noch fast 100.000. Fast 200.000 sind derzeit in der Rückzahlungsphase.

„Umso wichtiger sind für die Planung der Studierenden jetzt Festzinssätze – damit sie keine unkalkulierbaren Risiken eingehen müssen“, empfiehlt Müller. Doch ausgerechnet bei der dominierenden KfW sei das während des Studiums gar nicht möglich – und während der langen Rückzahlphase nur gegen Aufschlag. In der letzten Hochzinsphase, als die Zinsen Werte jenseits der sechs Prozent erreichten, hatte der Bund die Zinsen des KfW-Kredits gedeckelt.

Das CHE wirbt stattdessen für eine Runderneuerung des ganzen Systems der Studienfinanzierung: „Es ist überfällig, dass der Bund endlich ein attraktives Angebot an Studienkrediten schafft – denn der Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden“, fordert Müller. „Dafür gibt es nun eigentlich auch keine Ausreden mehr.“ Das gelte umso mehr, da sich die Banken schon länger fast völlig aus diesem Markt zurückgezogen haben.

Bester Zinssatz: Der Kredit des Bundesverwaltungsamts

„Was ist wirkungsvoller als eine Investition in die Bildung? Zumal sie auch noch zurückgezahlt wird“, argumentiert der CHE-Kreditexperte. Denn die Ausfallquoten lägen je nach Angebot nur bei wenigen Prozent.

Ideal wäre nach Ansicht des CHE ein Gesamtpaket aus Bafög, KfW-Kredit und dem kaum bekannten, sehr günstigen Bildungskredit des Bundesverwaltungsamts für höhere Semester. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat ohnehin eine große Strukturreform des Bafög angekündigt. Details gibt es noch nicht, doch der Koalitionsvertrag lässt hoffen: „Wir streben eine Öffnung des zinsfreien Bafög-Volldarlehens für alle Studierenden an“, heißt es dort.

Das sei schon deshalb dringend nötig, weil auch nach der jüngsten Erhöhung der Freibeträge beim Bafög „nur ein sehr begrenzter Teil der Studierenden eine Chance hat, Bafög zu bekommen“, so Müller. Bei der Gelegenheit müsse auch endlich ein Angebot für Studierende an Privathochschulen – mittlerweile immerhin zehn Prozent aller Studierenden – geschaffen werden, damit diese mit Krediten nicht nur die Lebenshaltungskosten, sondern auch die teils üppigen Gebühren finanzieren können.

Im Durchschnitt nehmen Studierende dieses Jahr Kredite über 532 Euro pro Monat auf. Dieser Wert hat sich gegenüber 2020/21 kaum geändert. „Es ist also noch nicht zu beobachten, dass die Studierenden sich inflationsbedingt spürbar höhere Summen leihen“. Neben der KfW bietet noch die Sparkasse Herford als letzte ihrer Zunft klassische Studienkredite an. Dort stieg der effektive Zinssatz auf satte 5,11 in der Rückzahlphase.

„Unschlagbar günstig“ ist dagegen der Zinssatz von 0,62 Prozent für den Kredit des Bundesverwaltungsamts für höhere Semester, der nach der KfW immer noch am zweithäufigsten genutzt wird. Dass er dennoch immer weniger nachgefragt wird, liegt nach Ansicht von Müller schlicht daran, „dass die maximale monatliche Auszahlungssummer von 300 Euro einfach zu wenig ist“.

Prächtig entwickelt sich lediglich das Angebot der Chancen EG, die auf dem Modell der Uni Witten-Herdecke basiert. Grundlage ist der „umgekehrte Generationenvertrag“: Dabei richtet sich die Rückzahlung nach der Höhe der Einkommen der Ex-Studenten – was bei Topgehältern teuer werden kann. Wer dagegen weniger als 27.000 Euro brutto verdient, muss gar nichts zurückzahlen.

Es gibt auch Kredite für ausländische Studierende

Die Bewertung durch das CHE fällt ausgesprochen gut aus – auch weil die Chancen EG neuerdings neben Studienbeiträgen auch Lebenshaltungskosten finanziert. „Sie sind zwar erst seit 2016 im Geschäft, wachsen aber kontinuierlich, weil sie von der langen Erfahrung in Witten-Herdecke und dem dadurch erworbenen guten Ruf profitieren“, sagt Müller. „Da wissen Anleger, dass das keine Eintagsfliege ist.“

Einkommensabhängige Rückzahlungen gibt es auch bei den anderen Bildungsfonds. Bedingung ist hier allerdings in der Regel ein erfolgreicher Studienabschluss. „Eine vorbildliche Ausnahme“ bilde auch hier die Chancen EG: Dort werden im Fall eines Studienabbruchs die Auszahlungen beendet und die Rückzahlungskonditionen an die geleisteten Auszahlungen angepasst.

Als „sehr interessant“ wertet das CHE das neue Angebot des Start-ups Lendorse. Es konzentriert sich mit seinen Income Share Agreements auf Studierende von außerhalb der EU sowie auf Studierende mit Migrationshintergrund. Das sei „bemerkenswert, denn andere Anbieter schließen die Zielgruppe der Nicht-EU-Ausländer bewusst aus“.

Bei Lendorse gibt es allerdings keine monatlichen Auszahlungen, stattdessen wird der Gesamtbetrag in einer Summe zu Beginn ausbezahlt. Hintergrund sei, dass internationale Studierende teilweise zu Beginn mehrere Tausend Euro für das Visum bereithaben müssen.

Danach gebe es dafür aber eigentlich keinen Grund, meint Müller, zumal es „erhöhte Anforderungen an die Finanzdisziplin der Studierenden stellt“. Es bleibe auch abzuwarten, wie das Start-up die Rückzahlungen sicherstellen wolle, wenn zumindest ein Teil der Kunden nach dem Studium in die Heimatländer zurückkehre – und daher bei anderen Anbietern als zu riskant gelte.

Politisch gelten die mittlerweile 330.000 ausländischen Studenten als ideales Potenzial, um sie für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Allerdings brechen sie ihr Studium häufiger ab als einheimische. Ein Grund dafür sind nach Umfragen des DAAD finanzielle Probleme. Hier könnte das neue Angebot Abhilfe schaffen.

