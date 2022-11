China „Besorgniserregendes Ausmaß“ – Scharfe Kritik an Einflussversuchen Pekings bei deutschen Unternehmen

Die Kommunistische Partei greift immer stärker ins operative Geschäft ein. Politik und Wirtschaft fordern den Bundeskanzler auf, das Thema bei seiner Peking-Reise anzusprechen.

Unter den Augen der Partei. (Foto: dpa) VW-Arbeiter im Werk Shanghai

Berlin Deutsche Politiker sind besorgt über das Ausmaß der Einflussnahme der Kommunistischen Partei (KP) auf die deutsche Wirtschaft in China. Wie das Handelsblatt am Dienstag berichtet hatte, nimmt die KP durch ihre Mitglieder und sogenannte Parteizellen immer stärker direkten Einfluss auf Geschäfte deutscher Unternehmen in China.

„Die Einrichtung von Parteizellen ist nicht neu, offenbar haben die Auswirkungen aber ein neues, besorgniserregendes Ausmaß erreicht“, sagte Johannes Vogel, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. „Nachdem die KP den Joint-Venture-Zwang offiziell zurückfährt, hat die Kommunistische Partei offenbar einfach den Hebel der Einflussnahme gewechselt“, so der FDP-Vize. Die Parteizellen seien der subtilere und damit aber potenziell auch gefährlichere Weg.

Wie aus Unternehmensdokumenten und Insiderinformationen hervorgeht, die dem Handelsblatt vorliegen, entscheiden in mindestens einem Werk eines Konzerns, der im deutschen Leitindex Dax gelistet ist, KP-Parteimitglieder in China mit über Standortfragen, Geschäftsmodelle und Personalien.