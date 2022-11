Bekommt China zu viel Einfluss auf sensible Wirtschaftsbereiche in Deutschland? Nach dem Fall einer Chipfabrik setzt die Bundesregierung nun ein ein weiteres Stopp-Signal.

Der Bundeswirtschaftsminister setzt bei chinesischen Investitionen in Deutschland ein weiteres Stoppschild. (Foto: AP) Robert Habeck

Berlin Nach dem Stopp der Übernahme der Chip-Fertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos an ein chinesisches Unternehmen untersagt die Bundesregierung einen weiteren China-Deal. Wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfuhr, will das Bundeswirtschaftsministerium von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) dem Bundeskabinett in seiner heutigen Sitzung die Untersagung des Erwerbs der in Bayern ansässigen Firma ERS Electronic an einen chinesischen Investor vorschlagen.

ERS Electronic ist nach eigenen Angaben ein weltweit tätiges Unternehmen in der Halbleiteranlagenindustrie, das „hochpräzise“ Temperaturlösungen für Halbleiterkunden produziert. Neben dem Hauptsitz in Germering bei München hat das Unternehmen auch Vertriebsniederlassungen und Vertretungen in Shanghai und Dallas.

